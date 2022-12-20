Путин вручил ордена главам новых регионов РФ за защиту населения от украинской агрессии
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин открыл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, в ходе которой наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они удостоены наград "за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов".
Также Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо. Награды также удостоены научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий (Поярков). Звёзд Героев России удостоили старшего лейтенанта Степана Белова и майора Константина Широкова, ордена Мужества — сержанта войск национальной гвардии Льва Макеева.
Орден Мужества также получит военкор Семён Пегов. Президент ещё вручит медаль Героя Труда РФ председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову, а композитору и продюсеру Игорю Матвиенко — нагрудный знак народного артиста РФ.
Будут отмечены званиями "Мать-героиня" три женщины. Это Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга. К слову, эта торжественная церемония — первое вручение этой награды после её возрождения в современной России. Всего будет вручено 28 наград.
Лайф писал, что президент России Владимир Путин наградил "Волонтёра года", который со своей командой помог эвакуировать более 30 тысяч жителей Донбасса. Им оказался руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.