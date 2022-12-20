Путин вручил ордена главам новых регионов РФ за защиту населения от украинской агрессии

Президент РФ Владимир Путин открыл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, в ходе которой наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они удостоены наград "за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов".

Также Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо. Награды также удостоены научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий (Поярков). Звёзд Героев России удостоили старшего лейтенанта Степана Белова и майора Константина Широкова, ордена Мужества — сержанта войск национальной гвардии Льва Макеева.

Орден Мужества также получит военкор Семён Пегов. Президент ещё вручит медаль Героя Труда РФ председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову, а композитору и продюсеру Игорю Матвиенко — нагрудный знак народного артиста РФ.

Будут отмечены званиями "Мать-героиня" три женщины. Это Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга. К слову, эта торжественная церемония — первое вручение этой награды после её возрождения в современной России. Всего будет вручено 28 наград.