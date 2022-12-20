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20 декабря, 11:48
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Путин заявил, что сегодня России вновь брошен вызов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе выполнения задач спецоперации. Особенно такие люди нужны в нынешнее время, когда России вновь брошен вызов.

"Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования", — сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле.

В ходе награждения глава государства также отметил, что эти герои внесли серьёзный вклад в развитие страны, проявили себя в "непростое, но значимое время".

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Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин открыл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. В ходе неё он наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также лично прикрепил на грудь военкора и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова орден Мужества.

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Александр Юнашев

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