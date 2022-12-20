Путин заявил, что сегодня России вновь брошен вызов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе выполнения задач спецоперации. Особенно такие люди нужны в нынешнее время, когда России вновь брошен вызов.
"Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования", — сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле.
В ходе награждения глава государства также отметил, что эти герои внесли серьёзный вклад в развитие страны, проявили себя в "непростое, но значимое время".
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин открыл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. В ходе неё он наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также лично прикрепил на грудь военкора и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова орден Мужества.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL