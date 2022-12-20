Путин заявил, что сегодня России вновь брошен вызов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе выполнения задач спецоперации. Особенно такие люди нужны в нынешнее время, когда России вновь брошен вызов.

"Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования", — сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле.

В ходе награждения глава государства также отметил, что эти герои внесли серьёзный вклад в развитие страны, проявили себя в "непростое, но значимое время".