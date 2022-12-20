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20 декабря, 11:32

Путин лично прикрепил на грудь военкора Семёна Пегова орден Мужества

Президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле наградил орденом Мужества военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова. Видео © LIFE

"Для меня большая честь находиться здесь, и в то же время ощущаю неловкость. Я человек гражданский, в армию меня не взяли. Мой труд — это лишь капля в той большой гражданской работе, которую сегодня на фронте выполняют обычные простые люди", сказал журналист после того, как глава государства лично прикрепил ему орден на грудь.

Военные сознательно выбирали свой профессиональный путь, а гражданские вынужденно оказались в ситуации, когда от их действий тоже зависит многое, добавил Пегов. Он назвал такими же Героями водителей в зоне СВО и оперирующих под обстрелами врачей и многих-многих других.

"Россия ещё не до конца осознала, какое сокровище она вернула в семью", — сказал военкор о новых российских регионах.

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Также Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они удостоены наград за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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