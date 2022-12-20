Путин лично прикрепил на грудь военкора Семёна Пегова орден Мужества

Президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле наградил орденом Мужества военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова. Видео © LIFE

"Для меня большая честь находиться здесь, и в то же время ощущаю неловкость. Я человек гражданский, в армию меня не взяли. Мой труд — это лишь капля в той большой гражданской работе, которую сегодня на фронте выполняют обычные простые люди", — сказал журналист после того, как глава государства лично прикрепил ему орден на грудь.

Военные сознательно выбирали свой профессиональный путь, а гражданские вынужденно оказались в ситуации, когда от их действий тоже зависит многое, добавил Пегов. Он назвал такими же Героями водителей в зоне СВО и оперирующих под обстрелами врачей и многих-многих других.

"Россия ещё не до конца осознала, какое сокровище она вернула в семью", — сказал военкор о новых российских регионах.