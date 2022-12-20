"Пора бежать": Гоблин Пучков расшифровал послание в отказе ФИФА показать обращение Зеленского на ЧМ

Если Международная федерация футбола (ФИФА) запретила Владимиру Зеленскому перед финалом ЧМ "нести свою пропагандистскую ахинею", значит, явно "в лесу что-то подохло". Так ситуацию прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

"Что-то не так. Видимо, вашингтонские башни перестали дружить окончательно. Что-то тут не то. Какая-то ФИФА, кто это такие, какое право вообще имеют раскрывать рот? Да как раз наоборот, это же самый, так сказать, момент, вклиниться в футбол, который минимум четыре миллиарда человек смотрят, и нести свою пропагандистскую ахинею", — сказал Пучков.

Но всё же Зеленскому не дали попиариться перед половиной населения планеты, как он привык это делать, например в ООН, добавил писатель.

"Что-то подохло, видимо, в лесу, запахло чем-то не тем. На месте Владимира я бы уже задумался. Сметая со стола всё нужное в отдельный пакетик, уже пора, наверное, бежать куда-нибудь подальше", — подытожил Пучков.