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20 декабря, 11:55

"Пора бежать": Гоблин Пучков расшифровал послание в отказе ФИФА показать обращение Зеленского на ЧМ

Гоблин Пучков расшифровал послание в отказе ФИФА показать обращение Зеленского на ЧМ

<p>Владимир Зеленский. Обложка © President.gov.ua</p>

Владимир Зеленский. Обложка © President.gov.ua

Если Международная федерация футбола (ФИФА) запретила Владимиру Зеленскому перед финалом ЧМ "нести свою пропагандистскую ахинею", значит, явно "в лесу что-то подохло". Так ситуацию прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

"Что-то не так. Видимо, вашингтонские башни перестали дружить окончательно. Что-то тут не то. Какая-то ФИФА, кто это такие, какое право вообще имеют раскрывать рот? Да как раз наоборот, это же самый, так сказать, момент, вклиниться в футбол, который минимум четыре миллиарда человек смотрят, и нести свою пропагандистскую ахинею", — сказал Пучков.

Но всё же Зеленскому не дали попиариться перед половиной населения планеты, как он привык это делать, например в ООН, добавил писатель.

"Что-то подохло, видимо, в лесу, запахло чем-то не тем. На месте Владимира я бы уже задумался. Сметая со стола всё нужное в отдельный пакетик, уже пора, наверное, бежать куда-нибудь подальше", — подытожил Пучков.

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Напомним, ФИФА отказалась разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022. Политолог Асафов заметил, что эта ситуация демонстрирует некое изменение трендов. По его словам, действия киевской политической элиты уже вызывают у многих в мире не просто усталость, а определённое раздражение.

Ирина Фальке

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