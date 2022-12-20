Жена мобилизованного россиянина: Все выплаты приходят вовремя и не требуют заявлений

Все положенные мобилизованным выплаты приходят вовремя и не требуют каких-либо заявлений, рассказала РИА "Карачаево-Черкесия" жена одного из призывников Анастасия А. из Курджинова Урупского муниципального района республики. По её словам, деньги от региона поступили уже на следующий день после отбытия супруга в зону проведения СВО.

"Ровно на следующий день после того, как мой муж уехал из части в станице Сторожевой на специальную военную операцию, автоматически поступили региональные выплаты для мобилизованных в сумме 100 тысяч рублей", — поделилась она.

Свои обязательства в срок исполняет и Минобороны. В случае с мобилизованным Владимиром А. из Кардоникской ежемесячная сумма довольствия превышает 207 тысяч рублей. Она обусловлена наличием у него звания сержанта ВС РФ.

По словам Анастасии, автоматическое начисление выплат в КЧР значительно упрощает процесс их получения. Она напомнила, что в некоторых регионах России для этого необходим целый пакет документов. Между тем глава КЧР уже объявил о начислении новогодней выплаты мобилизованным в размере 20 тысяч рублей.