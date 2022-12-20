Топ-3 блюд, которые надо непременно приготовить в Новый год, чтобы увеличить доход

В преддверии Нового года мы всё чаще думаем о том, как привлечь удачу в дом, как сделать так, чтобы 2023-й обязательно принёс процветание и успех. Среди огромного количества ритуалов, притягивающих благополучие, есть и те, которые связаны с едой. Что поставить на праздничный стол, чтобы привлечь богатство? На этот вопрос Лайфу ответила экстрасенс Кристина Ольховая.

Блины с икрой

Чтобы привлечь деньги в дом, для начинки блинов лучше всего использовать красную икру, творожный сыр и клевер. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Еда круглой формы во многих культурах символизирует удачу и богатство. Даже внешне круглый румяный блин похож на золотую монету. Чтобы усилить магическое действие блина, его надо правильно начинить. Для привлечения в дом денег для начинки лучше всего использовать мягкий сыр, красную икру, а ещё клевер — его можно купить в любой аптеке. Икра — символ зарождения новой жизни и богатства. Клевер — магический атрибут удачи. Сухой клевер перед тем, как добавить в начинку, можно запарить в небольшом количестве кипятка.

Царская уха

Бульон из осетра получится очень наваристым, при этом нежным. Превратить такую уху в новогоднее блюдо можно, добавив немного гребешков и креветок. Фото © Freepik / stockking

Рыбное блюдо — прекрасная идея для новогоднего стола. Рыба плавает только вперёд, потому символизирует достижение целей и движение в верном направлении. Для новогоднего стола идеально подойдёт суп из царской рыбы — осетра. Бульон получается очень нежным и при этом наваристым. Чтобы превратить уху в праздничное блюдо, в готовый бульон помимо очищенной от костей рыбы добавьте немного гребешков и креветок, приправьте молотым чёрным перцем и подавайте со свежей зеленью, например базиликом, и долькой лимона.

Холодец

Холодец с давних времён символ рачительности и бережливости хозяев — это тот фундамент, на котором строятся богатство и достаток. Фото © Freepik / KamranAydinov

Холодец или студень — ещё один символ богатства и достатка. Наваристый, густой бульон — концентрат той энергии, которая даёт нам возможность двигаться вперёд и достигать желаемого. А ещё холодец с давних времён символизировал бережливость и рачительность хозяев — тот фундамент, на котором и строятся достаток и богатство.