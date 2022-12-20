6 расхожих привычек в отношениях, которые все считают нормой, но на деле они токсичные

За то, как складываются отношения, всегда отвечают двое. Но иногда влюблённые не задумываются о последствиях своих действий. Например, желая в чём-то переубедить партнёра, заставить его "играть" по своим правилам, кто-то может прибегать к не совсем здоровым уловкам. Точнее, к очень даже токсичным. Манипуляции, шантаж, попытки контролировать — всё это негативно отражается как на атмосфере между возлюбленными, которая перестаёт быть комфортной, так и на психическом здоровье. Какие привычки многие считают безобидными и обыденными, хотя как на самом деле они вредные и нездоровые?

Намёки на обиду

Подобные намёки часто являются манипуляцией и попыткой привлечь внимание. Фото © Shutterstock

Если не хотите прямо разговаривать со второй половинкой про чувства или то, что расстроило, то и не стоит показательно кидать намёки на обиды. Все эти игры только отдаляют партнёров друг от друга, злят и раздражают, ведь постоянно угадывать и пытаться понять, что опять ты сделал не так, никому не захочется. Вообще, это достаточно распространённая манипуляция, когда один из пары пытается привлечь к себе внимание загадочным "всё нормально". В отношениях нужно научиться прямо говорить о чувствах — так обоим будет проще и приятнее жить.

Привычка делать что-то только в ответ

Как много людей в отношениях придерживаются токсичной тактики "ты мне — я тебе"? То есть ведут учёт всех действий партнёра в свою сторону и никогда не делают что-то просто так? Они считают это равноправием, но ошибаются. Припоминать в ссорах старые обиды, следить за количеством усилий второй половинки или её шагов навстречу и тогда только думать о соотношении и уравнивании позиций в корне неверно. Вы не играете в дартс, чтобы подсчитывать очки друг друга. Да, неприятно осознавать, что один может вкладываться больше другого. Но не проще ли тогда найти человека, который будет так же, как и вы, прилагать усилия, желая построить здоровые отношения? А не тянуть кого-то за собой насильно.

Попытки выиграть споры

Какой смысл в победе, если любимый человек чувствует себя обесцененным? Фото © Freepik

И ещё немного про соревновательный дух, который может присутствовать в паре. Перчинка и азарт — это весело, но сами конфликты призваны в какой-то мере уладить разногласия. Споря друг с другом, влюблённые выясняют ошибки. Не всегда нужно до конца морально "давить" избранника или избранницу. Какой смысл в победе, если любимый человек чувствует себя непонятым, униженным или даже обесцененным? Отношения — это всегда баланс. Порой нужно сделать шаг назад и уступить, а не думать лишь о своём комфорте.

Запреты

Наверняка вы когда-нибудь слышали фразу о том, что вам что-то запрещено. Нельзя пойти в бар с друзьями или с подругами в клуб, не позволено выбирать людей для личного общения или как-то изменять образ и внешность. Не очень-то тянет на здоровые привычки, правда? Это токсично и грубо — навязывать партнёру своё мнение и желания. Ведь часто после фразы: "Я тебе запрещаю" или "Не смей делать этого" — следует продолжение в виде шантажа: "Иначе я тебя брошу / не стану разговаривать / уеду к маме". Два человека в отношениях — взрослые люди, и ни один не собственность другого. Не разделять и не одобрять какие-то взгляды второй половинки можно, но запретов и явных ограничений в здоровых отношениях быть не должно.

Привычка срываться на вторую половину

Срываться на партнёра и портить ему настроение из-за своих неудач очень токсично. Фото © Shutterstock

Есть такие люди, кто обожает портить настроение другим, если у них оно плохое. Нередко такую токсичную привычку тащат и в отношения. Если один из партнёров ставит себя выше другого, позволяя срываться на любимом человеке, это нездорово, от этого нужно избавляться. Почему вообще такое может случиться? Например, из-за замалчивания. Кто-то из возлюбленных не до конца искренен: скрывает обиды и не говорит о проблемах.

Жертвование собой ради любимого человека