Как понять, что тебя приворожили: 5 явных признаков
По этим пяти признакам можно распознать приворот и прийти к выводу, что никакой любви, возможно, и нет — вас просто очаровали с помощью магии.
Приворожённого человека можно довольно быстро отличить по ряду признаков. Но как понять, что тебя самого приворожили? Пять особенностей человека, который попал под магическое воздействие, перечислил экстрасенс Андрей Чуканов в беседе с Лайфом.
1. Зависимость от субъекта приворота
Если человека приворожили, он начинает чувствовать труднообъяснимую потребность постоянно находиться вместе с субъектом приворота. Это стремление трансформируется в настоящую зависимость, при этом человек на уровне рационального может и не понимать, с чем такая потребность связана.
2. Рассеянность и забывчивость
Человек, которого приворожили, теряет концентрацию, становится очень невнимательным. Фото © Freepik / forgetfulness
Приворожённый человек становится очень невнимательным, хотя раньше мог и не отличаться рассеянностью или забывчивостью. Это объясняется просто: в мыслях он витает рядом с субъектом приворота. Поэтому, если вы замечаете, что внезапно стали рассеянным, всё валится из рук, задумайтесь, кто мог вас приворожить.
3. Потеря чувства собственного достоинства
Ради стремления быть с "объектом обожания" (а в действительности — с субъектом приворота) приворожённый человек готов на любые унижения. Иногда кажется, что он теряет чувство собственного достоинства и готов буквально пресмыкаться перед тем, кто на него воздействовал.
4. Ненависть к объекту обожания
Приворожённый человек чувствует, что с ним происходит что-то не то, потому может возненавидеть объект обожания, хотя без него находиться невмоготу. Фото © Freepik / yanalya
Приворожённый человек всё же чувствует, что с ним что-то неладно. Поэтому может ненавидеть объект обожания, хотя одновременно и не способен находиться без него. Если замечаете за собой подобные чувства в отношении вашего партнёра, задумайтесь, соотнесите их с другими своими ощущениями, с изменениями в поведении и проанализируйте, не приворожили ли вас.
5. Полное равнодушие к другим людям и интересам
Приворожённый человек может потерять интерес ко всему на свете — от супруга и детей до работы, учёбы, хобби, прежнего образа жизни.
Поэтому, если вы чувствуете, что вас перестаёт интересовать и радовать то, что было вам необходимо и интересно ранее, и эти ощущения сочетаются с появлением "объекта обожания", задумайтесь о привороте
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