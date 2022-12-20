Как понять, что тебя приворожили: 5 явных признаков

Приворожённого человека можно довольно быстро отличить по ряду признаков. Но как понять, что тебя самого приворожили? Пять особенностей человека, который попал под магическое воздействие, перечислил экстрасенс Андрей Чуканов в беседе с Лайфом.

1. Зависимость от субъекта приворота

Если человека приворожили, он начинает чувствовать труднообъяснимую потребность постоянно находиться вместе с субъектом приворота. Это стремление трансформируется в настоящую зависимость, при этом человек на уровне рационального может и не понимать, с чем такая потребность связана.

2. Рассеянность и забывчивость

Человек, которого приворожили, теряет концентрацию, становится очень невнимательным. Фото © Freepik / forgetfulness

Приворожённый человек становится очень невнимательным, хотя раньше мог и не отличаться рассеянностью или забывчивостью. Это объясняется просто: в мыслях он витает рядом с субъектом приворота. Поэтому, если вы замечаете, что внезапно стали рассеянным, всё валится из рук, задумайтесь, кто мог вас приворожить.

3. Потеря чувства собственного достоинства

Ради стремления быть с "объектом обожания" (а в действительности — с субъектом приворота) приворожённый человек готов на любые унижения. Иногда кажется, что он теряет чувство собственного достоинства и готов буквально пресмыкаться перед тем, кто на него воздействовал.

4. Ненависть к объекту обожания

Приворожённый человек чувствует, что с ним происходит что-то не то, потому может возненавидеть объект обожания, хотя без него находиться невмоготу. Фото © Freepik / yanalya

Приворожённый человек всё же чувствует, что с ним что-то неладно. Поэтому может ненавидеть объект обожания, хотя одновременно и не способен находиться без него. Если замечаете за собой подобные чувства в отношении вашего партнёра, задумайтесь, соотнесите их с другими своими ощущениями, с изменениями в поведении и проанализируйте, не приворожили ли вас.

5. Полное равнодушие к другим людям и интересам

Приворожённый человек может потерять интерес ко всему на свете — от супруга и детей до работы, учёбы, хобби, прежнего образа жизни.

Поэтому, если вы чувствуете, что вас перестаёт интересовать и радовать то, что было вам необходимо и интересно ранее, и эти ощущения сочетаются с появлением "объекта обожания", задумайтесь о привороте Андрей Чуканов Экстрасенс, участник "Битвы экстрасенсов"