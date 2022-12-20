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20 декабря, 07:45

Что ни в коем случае нельзя делать в день зимнего солнцестояния и как 21 декабря загадать желание

Расскажем, как правильно провести день зимнего солнцестояния, каким ритуалам следовать и как загадывать желания 21 декабря, чтобы точно сбылись. А ещё раскроем, как зимнее солнце влияет на людей.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В 2022-м зимнее солнцестояние пройдёт 21 декабря: световой день продлится всего 7 часов 9 минут. Лайф задал экстрасенсу Кристине Ольховой самые волнующие вопросы, связанные с зимним солнцестоянием. Спешим поделиться ответами и рассказываем, как самый короткий световой день в году встречали наши предки.

День зимнего солнцестояния у славян

Древние славяне считали, что бог тьмы и морозов Карачун (Чернобог) пытается "украсть" Солнце, а служат ему медведи-шатуны и волки-метели. Противостоит Карачуну бог зимнего солнца Коляда, в честь которого празднуется День зимнего солнцестояния. В этот день люди прыгали через костёр, пели песни — колядки с пожеланиями счастья, дарили подарки знакомым и незнакомцам.

День зимнего солнцестояния: как влияет на человека?

Ко дню зимнего солнцестояния особенно чувствительны метеозависимые люди — у них могут начаться проблемы с давлением. Фото © Shutterstock

Ко дню зимнего солнцестояния особенно чувствительны метеозависимые люди — у них могут начаться проблемы с давлением. Фото © Shutterstock

Кстати, давным-давно было замечено, что день зимнего солнцестояния влияет на здоровье людей. Метеозависимые весьма чувствительны в эту дату: у них могут начаться проблемы с давлением. Многие также испытывают повышенную сонливость, что связано с недостаточной продолжительностью светового дня.

Что нужно делать в день зимнего солнцестояния?

Как себя вести в день зимнего солнцестояния? Оптимальный вариант — вспомнить традиции и устроить праздник в честь зимнего солнца. Так вы сможете отвлечься от вялого самочувствия и дурных мыслей. Кроме того, обязательно уделите внимание поминанию предков — у них можно просить о заступничестве, помощи в делах. Не забудьте про щедрость — например, можно одарить нуждающихся подарками или деньгами или купить что-нибудь детям.

День зимнего солнцестояния: что нельзя делать?

В день зимнего солнцестояния категорически нельзя ругаться и ссориться — его надо проводить в спокойствии. 21 декабря ни в коем случае не причиняйте и не желайте никому зла, а также постарайтесь избавить себя от проявлений зависти. Ещё нельзя жадничать.

Названы самые верные народные приметы на день зимнего солнцестояния 21 декабря

Названы самые верные народные приметы на день зимнего солнцестояния 21 декабря

Как загадать желание в день зимнего солнцестояния?

Для того чтобы загадать желание в день зимнего солнцестояния, понадобятся чистый лист и позитивный настрой. Фото © Shutterstock

Для того чтобы загадать желание в день зимнего солнцестояния, понадобятся чистый лист и позитивный настрой. Фото © Shutterstock

В день зимнего солнцестояния можно и нужно загадывать желания — поскольку это мистический день, ваши грёзы вполне могут претвориться в жизнь. Возьмите чистый лист бумаги и напишите желание в настоящем времени. Не употребляйте отрицательные частички в предложениях вроде "не" или "нет".

Лучше просить о тех вещах, которые могут быть приобретены за деньги и которые вполне реальны. Банальные и слишком недостижимые желания лучше не загадывать. Ни в коем случае нельзя загадывать и "злые" желания, направленные на причинение вреда или ущерба другим людям, даже если эти люди в своё время причинили вам какое-то зло

Кристина Ольховая

Экстрасенс

<p>Лучше просить о тех вещах, которые могут быть приобретены за деньги и которые вполне реальны. Банальные и слишком недостижимые желания лучше не загадывать. Ни в коем случае нельзя загадывать и "злые" желания, направленные на причинение вреда или ущерба другим людям, даже если эти люди в своё время причинили вам какое-то зло</p>
<p>Лучше просить о тех вещах, которые могут быть приобретены за деньги и которые вполне реальны. Банальные и слишком недостижимые желания лучше не загадывать. Ни в коем случае нельзя загадывать и "злые" желания, направленные на причинение вреда или ущерба другим людям, даже если эти люди в своё время причинили вам какое-то зло</p>
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