Что ни в коем случае нельзя делать в день зимнего солнцестояния и как 21 декабря загадать желание
Расскажем, как правильно провести день зимнего солнцестояния, каким ритуалам следовать и как загадывать желания 21 декабря, чтобы точно сбылись. А ещё раскроем, как зимнее солнце влияет на людей.
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В 2022-м зимнее солнцестояние пройдёт 21 декабря: световой день продлится всего 7 часов 9 минут. Лайф задал экстрасенсу Кристине Ольховой самые волнующие вопросы, связанные с зимним солнцестоянием. Спешим поделиться ответами и рассказываем, как самый короткий световой день в году встречали наши предки.
День зимнего солнцестояния у славян
Древние славяне считали, что бог тьмы и морозов Карачун (Чернобог) пытается "украсть" Солнце, а служат ему медведи-шатуны и волки-метели. Противостоит Карачуну бог зимнего солнца Коляда, в честь которого празднуется День зимнего солнцестояния. В этот день люди прыгали через костёр, пели песни — колядки с пожеланиями счастья, дарили подарки знакомым и незнакомцам.
День зимнего солнцестояния: как влияет на человека?
Ко дню зимнего солнцестояния особенно чувствительны метеозависимые люди — у них могут начаться проблемы с давлением. Фото © Shutterstock
Кстати, давным-давно было замечено, что день зимнего солнцестояния влияет на здоровье людей. Метеозависимые весьма чувствительны в эту дату: у них могут начаться проблемы с давлением. Многие также испытывают повышенную сонливость, что связано с недостаточной продолжительностью светового дня.
Что нужно делать в день зимнего солнцестояния?
Как себя вести в день зимнего солнцестояния? Оптимальный вариант — вспомнить традиции и устроить праздник в честь зимнего солнца. Так вы сможете отвлечься от вялого самочувствия и дурных мыслей. Кроме того, обязательно уделите внимание поминанию предков — у них можно просить о заступничестве, помощи в делах. Не забудьте про щедрость — например, можно одарить нуждающихся подарками или деньгами или купить что-нибудь детям.
День зимнего солнцестояния: что нельзя делать?
В день зимнего солнцестояния категорически нельзя ругаться и ссориться — его надо проводить в спокойствии. 21 декабря ни в коем случае не причиняйте и не желайте никому зла, а также постарайтесь избавить себя от проявлений зависти. Ещё нельзя жадничать.
Как загадать желание в день зимнего солнцестояния?
Для того чтобы загадать желание в день зимнего солнцестояния, понадобятся чистый лист и позитивный настрой. Фото © Shutterstock
В день зимнего солнцестояния можно и нужно загадывать желания — поскольку это мистический день, ваши грёзы вполне могут претвориться в жизнь. Возьмите чистый лист бумаги и напишите желание в настоящем времени. Не употребляйте отрицательные частички в предложениях вроде "не" или "нет".
Лучше просить о тех вещах, которые могут быть приобретены за деньги и которые вполне реальны. Банальные и слишком недостижимые желания лучше не загадывать. Ни в коем случае нельзя загадывать и "злые" желания, направленные на причинение вреда или ущерба другим людям, даже если эти люди в своё время причинили вам какое-то зло