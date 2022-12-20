Что ни в коем случае нельзя делать в день зимнего солнцестояния и как 21 декабря загадать желание

В 2022-м зимнее солнцестояние пройдёт 21 декабря: световой день продлится всего 7 часов 9 минут. Лайф задал экстрасенсу Кристине Ольховой самые волнующие вопросы, связанные с зимним солнцестоянием. Спешим поделиться ответами и рассказываем, как самый короткий световой день в году встречали наши предки.

День зимнего солнцестояния у славян

Древние славяне считали, что бог тьмы и морозов Карачун (Чернобог) пытается "украсть" Солнце, а служат ему медведи-шатуны и волки-метели. Противостоит Карачуну бог зимнего солнца Коляда, в честь которого празднуется День зимнего солнцестояния. В этот день люди прыгали через костёр, пели песни — колядки с пожеланиями счастья, дарили подарки знакомым и незнакомцам.

День зимнего солнцестояния: как влияет на человека?

Ко дню зимнего солнцестояния особенно чувствительны метеозависимые люди — у них могут начаться проблемы с давлением. Фото © Shutterstock

Кстати, давным-давно было замечено, что день зимнего солнцестояния влияет на здоровье людей. Метеозависимые весьма чувствительны в эту дату: у них могут начаться проблемы с давлением. Многие также испытывают повышенную сонливость, что связано с недостаточной продолжительностью светового дня.

Что нужно делать в день зимнего солнцестояния?

Как себя вести в день зимнего солнцестояния? Оптимальный вариант — вспомнить традиции и устроить праздник в честь зимнего солнца. Так вы сможете отвлечься от вялого самочувствия и дурных мыслей. Кроме того, обязательно уделите внимание поминанию предков — у них можно просить о заступничестве, помощи в делах. Не забудьте про щедрость — например, можно одарить нуждающихся подарками или деньгами или купить что-нибудь детям.

День зимнего солнцестояния: что нельзя делать?

В день зимнего солнцестояния категорически нельзя ругаться и ссориться — его надо проводить в спокойствии. 21 декабря ни в коем случае не причиняйте и не желайте никому зла, а также постарайтесь избавить себя от проявлений зависти. Ещё нельзя жадничать.

Как загадать желание в день зимнего солнцестояния?

Для того чтобы загадать желание в день зимнего солнцестояния, понадобятся чистый лист и позитивный настрой. Фото © Shutterstock

В день зимнего солнцестояния можно и нужно загадывать желания — поскольку это мистический день, ваши грёзы вполне могут претвориться в жизнь. Возьмите чистый лист бумаги и напишите желание в настоящем времени. Не употребляйте отрицательные частички в предложениях вроде "не" или "нет".