10 питомцев с генетическими отклонениями, но едва ли кто-то вздумает назвать это уродством
Эти пушистые настолько отличаются от своих братишек и сестёр, что, появившись на свет, сильно удивили всех вокруг. Благо, несмотря на генетические особенности, любящие семьи достались и им.
"Познакомьтесь с Нарнией. Мордочка этого голубоглазого котёнка была чётко разделена на две половины: серую и чёрную. Представьте удивление хозяев, когда кошечка только появилась на свет".
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amazingnarnia
"Френки была единственной в помёте, кто родился без передних лапок", — nessie_mcnubs.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nessie_mcnubs
"Из-за редкого генетического заболевания у этой великолепной кошки глаза стали сразу двух цветов".
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oddity_olive
"Уши моего пса выглядят так, словно он всегда стоит против ветра", — flytingnotfighting.
Фото © Reddit / flytingnotfighting
"Этот малыш родился с отклонением, которое называется полидактилия: у него на лапках много-много пальцев".
Фото © Reddit / Pirate_Redbeard
"Спейд. Доберман-альбинос", — shutupsamir.
Фото © Reddit / shutupsamir
"У моего кота генетическая мутация, из-за которой его глаза выглядят странно. Зрение тем не менее у него прекрасное", — ViVilma.
Фото © Reddit / ViVilma
"Котик по кличке Мидас родился с четырьмя ушками. Самое интересное — он полностью здоровенький, нет никаких проблем со слухом".
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / midas_x24
"Нашёл этого кролика с удивительным окрасом. Хочу, чтобы вы тоже знали: вы уникальны и любимы, как и эта "сладкая булочка", — rkprado_.
Фото © Twitter / rkprado_
"Декстер и его неожиданно длинный хвост", — jubileesoph.
Фото © Reddit / jubileesoph
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / midas_x24, Twitter / rkprado_