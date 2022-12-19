10 питомцев с генетическими отклонениями, но едва ли кто-то вздумает назвать это уродством

"Познакомьтесь с Нарнией. Мордочка этого голубоглазого котёнка была чётко разделена на две половины: серую и чёрную. Представьте удивление хозяев, когда кошечка только появилась на свет".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amazingnarnia

"Френки была единственной в помёте, кто родился без передних лапок", — nessie_mcnubs.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nessie_mcnubs

"Из-за редкого генетического заболевания у этой великолепной кошки глаза стали сразу двух цветов".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oddity_olive

"Уши моего пса выглядят так, словно он всегда стоит против ветра", — flytingnotfighting.

Фото © Reddit / flytingnotfighting

"Этот малыш родился с отклонением, которое называется полидактилия: у него на лапках много-много пальцев".

Фото © Reddit / Pirate_Redbeard

Фото © Reddit / shutupsamir

"У моего кота генетическая мутация, из-за которой его глаза выглядят странно. Зрение тем не менее у него прекрасное", — ViVilma.

Фото © Reddit / ViVilma

"Котик по кличке Мидас родился с четырьмя ушками. Самое интересное — он полностью здоровенький, нет никаких проблем со слухом".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / midas_x24

"Нашёл этого кролика с удивительным окрасом. Хочу, чтобы вы тоже знали: вы уникальны и любимы, как и эта "сладкая булочка", — rkprado_.

Фото © Twitter / rkprado_

"Декстер и его неожиданно длинный хвост", — jubileesoph.