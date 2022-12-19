5 способов помочь себе вновь обрести любовь к жизни, которые действительно работают

Все мы периодически испытываем опустошение, усталость и нежелание чем-либо заниматься. Но важно понимать, что такое состояние не должно затягиваться надолго. Если вы уже некоторое время просыпаетесь в плохом настроении и ничего вокруг не радует, пришло время действовать. Эти советы помогут вам справиться с рутиной и вернут интерес к жизни. Рассказываем, что делать и как помочь себе.

Апатия, подавленное настроение и утрата интереса к жизни чаще всего появляются у людей, кто перегружает себя работой. Не успевая отдыхать и восстанавливаться, такие персоны накапливают внутри стресс, который потом перерастает в нежелание к чему-либо стремиться или что-то делать вообще. И важно понимать, что подобное состояние — это не лень. Советы по типу "маешься от безделья, вот и сил нет, лучше поработай" не помогут. Выбираться из упадка, когда всё надоело, нужно постепенно. Скорректировать своё настроение можно этими проверенными способами.

1. Ставьте маленькие цели и достигайте их

Важно сначала ставить себе мелкие цели, которые легко достичь, — это поможет вернуться в строй. Фото © Shutterstock

У человека, которому всё надоело, вряд ли хватит сил достичь чего-то значимого. А лишние неудачи только загонят в стресс и усугубят состояние. Потому важно сначала ставить мелкие цели, которые легко достичь даже при апатии. Видя, что вы ещё способны на какие-то свершения, постепенно усложняйте себе задачи. Но делать это всё равно нужно плавно, ориентируясь на свои силы, и лучше — под присмотром психолога.

2. Заведите чек-лист

Когда в голове миллионы задач, трудно уследить, а сколько из них уже было выполнено. Наглядно показать и доказать себе, что вы не стоите на месте, а развиваетесь, поможет обычный чек-лист. Начинать выбираться из подавленного состояния можно с пунктов "сходить в магазин", "убраться в квартире", "принять душ". Видя галочки напротив выполненных пунктов, сможете сами себя мотивировать на новые свершения.

3. Больше читайте

Во время чтения можно случайно найти для себя стимул не сидеть на месте. Фото © Shutterstock

Не стоит недооценивать силу литературы! Читая разные произведения — от заметок и статей до художественных сочинений, — можно случайно найти для себя стимул не сидеть на месте, а хотя бы попытаться что-то изменить в жизни. Есть даже специальные книги, помогающие преодолевать трудные жизненные эпизоды. Не думайте, что только у вас закончились вдруг настроение и желание что-либо делать. Очень многие сталкиваются с выгораниями, апатией и депрессиями.

4. Введите новые ритуалы

Потеря интереса ко всему вокруг может случиться и из-за рутины. Когда вы знаете расписание своего дня чуть ли не поминутно, а также и то, что в ближайшее время ничего не изменится. Это грустно, хочешь — не хочешь, загоняешься в подавленное состояние. Выбраться из него можно, постепенно вводя в жизнь личные ритуалы. Это могут быть новое хобби, спорт, зарядка по утрам, стояние на гвоздях или привычка пить стакан тёплой воды перед завтраком. Новое выработанное правило заставит вас почувствовать себя лучше, как только начнёте исполнять его регулярно. А потом внедряйте постепенно ещё и ещё, пока не поменяете полностью старый уклад.

5. Измените отношение к себе

В моменты морального упадка важно особенно внимательно следить за своим состоянием. Фото © Shutterstock