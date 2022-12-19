10 фото чудовищно смешных чучел, от одного взгляда на которые глаза начинают блестеть от слёз

"Видимо, для каркаса использовали козла, которого стырили из спортзала", — dspspanky.

Фото © Reddit / dspspanky

"Я даже не могу точно сказать, что это вообще за животное", — CletusVanDamnit.

Фото © Reddit / CletusVanDamnit

"Чучело коалы 1891 года. Судя по всему, его делал человек, который никогда коал вживую и не видел", — eam2468.

Фото © Reddit / eam2468

"В моём старом классе биологии стояло чучело птицы, которая глупым выражением морды смешила меня до слёз каждый раз", — lost_in_the_moss.

Фото © Reddit / lost_in_the_moss

"Друг нашёл этих стрип-мышей в местном магазинчике", — Renegade_11_.

Фото © Reddit / Renegade_11_

"Нашла это произведение искусства на барахолке за 50 баксов. Выглядит так, словно отмочил шутку и ждёт, когда все засмеются", — RockyElk.

Фото © Reddit / RockyElk

"Прошлым летом мне выпала честь реставрировать данный винтажный экземпляр. Думаю, вы тоже оцените этот шедевр", — motherofevel.

Фото © Reddit / motherofevel

"Лучшее, что я когда-либо видела", — whocaresyo.

Фото © Reddit / whocaresyo

"Друг работает в лаборатории, и вот недавно его заставили сделать чучело совы. Бедная птица", — whiskayneet.

Фото © Reddit / whiskayneet

"Только посмотрите, что я нашел сегодня в Сети", — ohmygoddude82.