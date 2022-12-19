10 фото чудовищно смешных чучел, от одного взгляда на которые глаза начинают блестеть от слёз
Таксидермия — дело тонкое. Стоит допустить дилетанта, как вместо чучела получится... "чучело"! Собрали 10 уморительных примеров, которые можно встретить в музеях и не только.
"Видимо, для каркаса использовали козла, которого стырили из спортзала", — dspspanky.
Фото © Reddit / dspspanky
"Я даже не могу точно сказать, что это вообще за животное", — CletusVanDamnit.
Фото © Reddit / CletusVanDamnit
"Чучело коалы 1891 года. Судя по всему, его делал человек, который никогда коал вживую и не видел", — eam2468.
Фото © Reddit / eam2468
"В моём старом классе биологии стояло чучело птицы, которая глупым выражением морды смешила меня до слёз каждый раз", — lost_in_the_moss.
Фото © Reddit / lost_in_the_moss
"Друг нашёл этих стрип-мышей в местном магазинчике", — Renegade_11_.
Фото © Reddit / Renegade_11_
"Нашла это произведение искусства на барахолке за 50 баксов. Выглядит так, словно отмочил шутку и ждёт, когда все засмеются", — RockyElk.
Фото © Reddit / RockyElk
"Прошлым летом мне выпала честь реставрировать данный винтажный экземпляр. Думаю, вы тоже оцените этот шедевр", — motherofevel.
Фото © Reddit / motherofevel
"Лучшее, что я когда-либо видела", — whocaresyo.
Фото © Reddit / whocaresyo
"Друг работает в лаборатории, и вот недавно его заставили сделать чучело совы. Бедная птица", — whiskayneet.
Фото © Reddit / whiskayneet
"Только посмотрите, что я нашел сегодня в Сети", — ohmygoddude82.
Фото © Reddit / ohmygoddude82
Учительница сделала своё первое чучело, и смотреть на этого бедного кота одновременно смешно и жутко
Reddit / RockyElk, ohmygoddude82