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19 декабря, 12:18

Тайм-менеджмент в снегопад: Бизнес-коуч объяснила, как планировать время, чтобы везде успеть

Бизнес-коуч Фишингер рассказала, как зимой спланировать время, чтобы везде успеть

С наступлением зимы каждое утро может оказаться непредсказуемо долгим, что нередко вносит коррективы в наши планы. Как грамотно спланировать день и успеть выполнить все необходимые дела, в беседе с Лайфом рассказала бизнес-эксперт, коуч в сфере предпринимательства Вера Фишингер.

Бизнес-коуч Вера Фишингер. Фото © Предоставлено Лайфу

Бизнес-коуч Вера Фишингер. Фото © Предоставлено Лайфу

"Раскрою пару своих секретов, которые помогают мне всегда быть вовремя в любое время года. Если вы счастливый владелец автомобиля, отличным решением будет установка системы подогрева двигателя, включение которого за 15 минут утром позволит вам наслаждаться тёплым воздухом в машине. И даже если на окнах образовалась несчищаемая корка льда, вы избавитесь от неё быстрее", — сказала она.

Кроме того, собеседница Лайфа порекомендовала проверять, сколько времени займёт путь на разном транспорте — машине, автобусе или метро, и выбирать оптимальный по времени вариант. Также бизнес-коуч советует ежедневно прописывать утреннюю рутину: сколько требуется времени на сборы, кофе и прочее. Подготовка необходимых вещей с вечера, по словам эксперта, поможет сэкономить время. Например, погладить одежду, собрать необходимые бумаги или ланч-бокс на работу.

"И не забывайте зимой больше есть свежих овощей и фруктов, это даст вам по утрам больше бодрости, а сборы будут проходить быстрее", — резюмировала Фишингер.

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Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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