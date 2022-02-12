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10 котиков, которые очаровали пользователей Сети, несмотря на редкую мутацию полидактилию

Какая часть пушистика самая милая? Носик? Ушки? Или всё-таки лапки? Причём некоторым усатым повезло больше других, ведь из-за мутации пальцев стало ещё больше! Собрали 10 фотопримеров полидактилии.

12 февраля, 11:00

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / aww

"Спасли ещё одного котейку с перевыполненным планом на пальчики", WeatherwaxDaughter.

Фото © Reddit / aww / WeatherwaxDaughter

Фото © Reddit / aww / WeatherwaxDaughter

"У нашей новой кошки Фионы полидактилия — поглядите на её лапки", lunger_sally.

Фото © Reddit / aww / lunger_sally

Фото © Reddit / aww / lunger_sally

"Только посмотрите на эти лапищи!" Currynrice9728.

Фото © Reddit / aww / Currynrice9728

Фото © Reddit / aww / Currynrice9728

"Приютил этого малыша где-то год назад. У него пальцев больше, чем у других", stmrksh.

Фото © Reddit / aww / stmrksh

Фото © Reddit / aww / stmrksh

"Что значит, восемь пальцев [на одной лапке] — много? В самый раз!" SimcinaMD.

Фото © Reddit / aww / SimcinaMD

Фото © Reddit / aww / SimcinaMD

"У кошки моей девушки полидактилия, из-за чего её лапки как будто всегда в варежках", mehkermer.

Фото © Reddit / aww / mehkermer

Фото © Reddit / aww / mehkermer

Как думаете, может полидактилия быть наказанием пушистику за грехи в прошлой жизни?

"У Эгглстона пальчиков чуть побольше, чем у сородичей", highrollerbipolar.

Фото © Reddit / aww / highrollerbipolar

Фото © Reddit / aww / highrollerbipolar

"Коты моего брата. Пушистики — братья, так что у них обоих полидактилия", m0bin16.

Фото © Reddit / aww / m0bin16

Фото © Reddit / aww / m0bin16

"Эти Кристал. Шикарная кошка-полидактиль, которая живёт в реабилитационном центре психического здоровья, где я прохожу лечение", maeviolet.

Фото © Reddit / aww / maeviolet

Фото © Reddit / aww / maeviolet

"Познакомьтесь с Винсентом, моим котиком с полидактилией", knotacceptable.

Фото © Reddit / aww / knotacceptable

Фото © Reddit / aww / knotacceptable

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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