10 котиков, которые очаровали пользователей Сети, несмотря на редкую мутацию полидактилию

"Спасли ещё одного котейку с перевыполненным планом на пальчики", — WeatherwaxDaughter.

Фото © Reddit / aww / WeatherwaxDaughter

"У нашей новой кошки Фионы полидактилия — поглядите на её лапки", — lunger_sally.

Фото © Reddit / aww / lunger_sally

"Только посмотрите на эти лапищи!" — Currynrice9728.

Фото © Reddit / aww / Currynrice9728

"Приютил этого малыша где-то год назад. У него пальцев больше, чем у других", — stmrksh.

Фото © Reddit / aww / stmrksh

"Что значит, восемь пальцев [на одной лапке] — много? В самый раз!" — SimcinaMD.

Фото © Reddit / aww / SimcinaMD

"У кошки моей девушки полидактилия, из-за чего её лапки как будто всегда в варежках", — mehkermer.

Фото © Reddit / aww / mehkermer

Как думаете, может полидактилия быть наказанием пушистику за грехи в прошлой жизни? Разумеется, да Что за бред? Эту врождённую патологию можно объяснить научно

"У Эгглстона пальчиков чуть побольше, чем у сородичей", — highrollerbipolar.

Фото © Reddit / aww / highrollerbipolar

"Коты моего брата. Пушистики — братья, так что у них обоих полидактилия", — m0bin16.

Фото © Reddit / aww / m0bin16

"Эти Кристал. Шикарная кошка-полидактиль, которая живёт в реабилитационном центре психического здоровья, где я прохожу лечение", — maeviolet.

Фото © Reddit / aww / maeviolet

"Познакомьтесь с Винсентом, моим котиком с полидактилией", — knotacceptable.