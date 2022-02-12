10 котиков, которые очаровали пользователей Сети, несмотря на редкую мутацию полидактилию
Какая часть пушистика самая милая? Носик? Ушки? Или всё-таки лапки? Причём некоторым усатым повезло больше других, ведь из-за мутации пальцев стало ещё больше! Собрали 10 фотопримеров полидактилии.
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / aww
"Спасли ещё одного котейку с перевыполненным планом на пальчики", — WeatherwaxDaughter.
Фото © Reddit / aww / WeatherwaxDaughter
"У нашей новой кошки Фионы полидактилия — поглядите на её лапки", — lunger_sally.
Фото © Reddit / aww / lunger_sally
"Только посмотрите на эти лапищи!" — Currynrice9728.
Фото © Reddit / aww / Currynrice9728
"Приютил этого малыша где-то год назад. У него пальцев больше, чем у других", — stmrksh.
"Что значит, восемь пальцев [на одной лапке] — много? В самый раз!" — SimcinaMD.
"У кошки моей девушки полидактилия, из-за чего её лапки как будто всегда в варежках", — mehkermer.
Как думаете, может полидактилия быть наказанием пушистику за грехи в прошлой жизни?
"У Эгглстона пальчиков чуть побольше, чем у сородичей", — highrollerbipolar.
Фото © Reddit / aww / highrollerbipolar
"Коты моего брата. Пушистики — братья, так что у них обоих полидактилия", — m0bin16.
"Эти Кристал. Шикарная кошка-полидактиль, которая живёт в реабилитационном центре психического здоровья, где я прохожу лечение", — maeviolet.
"Познакомьтесь с Винсентом, моим котиком с полидактилией", — knotacceptable.
Фото © Reddit / aww / knotacceptable
Комментариев: 0