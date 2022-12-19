10 советских тарелок, которые сейчас продаются за десятки тысяч рублей

Во все времена существовали вещи, доступные только узкому кругу лиц. И ценность таких предметов с годами лишь растёт. Собрали 10 тарелок производства СССР, в основном агитационных, которые и тогда были редкостью, а сейчас и подавно. Тем, кто решит их заполучить, придётся раскошелиться на десятки тысяч рублей.

Тарелка "Трактор — залог коллективизации", Тверская фабрика имени Калинина — 50 тысяч рублей

Тарелка "Трактор — залог коллективизации". СССР, Тверская фабрика им. Калинина. Фото © "Авито"

Агитфарфор представляет огромную ценность для коллекционеров со всего света. Об обладании редкой тарелкой мечтает каждый любитель вещиц времён советской эпохи. В этом деле главное — не нарваться на подделку. За тарелку "Трактор — залог коллективизации" диаметром 26 сантиметров, выпущенную Тверской фабрикой имени Калинина, продавец хочет выручить 50 тысяч рублей. Судя по снимку, состояние тарелки неидеальное, но тот, кто ищет именно такую, вряд ли обратит на это внимание.

Агитационная тарелка "Дети слушают радио", завод "Пролетарий" — 55 тысяч рублей

Агитационная тарелка "Дети слушают радио". СССР, фарфоровый завод "Пролетарий". Фото © "Авито"

Глубокая фарфоровая тарелка "Дети слушают радио" может занять лучшее место в вашем серванте. Ну а те, кто не готов трястись над "экспонатом", могут свободно подавать в ней суп. Продают тарелку, произведённую в первой половине прошлого века на заводе "Пролетарий", за 55 тысяч рублей.

Агитфарфор, "Вся власть Советам" — две тарелки за 55 тысяч рублей

Агитационный фарфор. СССР, соцреализм. Автор Олейник. Фото © "Авито"

Две тарелки агитационного фарфора, одна из которых подвесная, обойдутся в 55 тысяч. Продавец уверяет, что покупал в личную коллекцию, найти нечто подобное невозможно. Расстаться с эксклюзивом решил из-за финансовых трудностей.

Тарелка с медальонами под хохлому, ЛФЗ — 55 тысяч рублей

Агитационный фарфор, тарелка с медальонами под хохлому, СССР, ЛФЗ. Фото © "Авито"

Этой красной фарфоровой тарелке с росписью под хохлому больше 80 лет — такие выпускали на Ленинградском фарфоровом заводе в 1930-е годы. Диаметр тарелки — 19,8 сантиметра, состояние отличное: никаких сколов и трещин, реставрации не проводилось. Цена — 55 тысяч, и она ваша.

Агитационная фарфоровая тарелка "Иосиф Сталин", "Красный фарфорист" — 125 тысяч рублей

Агитационная фарфоровая тарелка "Иосиф Сталин". СССР, завод "Красный фарфорист". Фото © "Авито"

За тарелку с изображением вождя народов Иосифа Сталина покупателю придётся выложить 125 тысяч рублей. Такие агитационные вещицы диаметром 23,7 сантиметра производили с 1935 по 1937 год на фарфорово-фаянсовой фабрике "Красный фарфорист" в Грузино (Новгородская область).

Тарелка с пейзажем по мотивам рисунков Михаила Адамовича, ГФЗ — 220 тысяч рублей

Тарелка с пейзажем по мотивам рисунков М. Адамовича. СССР, Государственный фарфоровый завод (бывш. Императорский фарфоровый завод). Фото © "Авито"

Этой тарелке диаметром 23,5 сантиметра около 100 лет. Цена соответствует почтенному возрасту и отличному состоянию — 220 тысяч рублей. Фарфоровая тарелка с росписью — пейзажем по мотивам рисунков живописца Михаила Адамовича — была произведена на Государственном фарфоровом заводе в первой половине XX века.

Тарелка с петухом, ГФЗ, 1932 год — 180 тысяч рублей

Коллекционная тарелка "Петух". СССР, Государственный фарфоровый завод (бывш. Императорский фарфоровый завод). Автор Н. Сверчков. Фото © Авито

Редкая неагитационная тарелка в нашей подборке. Над фарфоровой вещицей с полихромной надглазурной росписью в 1923 году работал Николай Егорович Сверчков — один из ранних представителей реалистической жанровой живописи. "Подлинность тарелки не вызывает сомнения. Особо следует подчеркнуть редкость данного предмета, не фигурирующего ни в одной публикации. Бесспорно, представляет историко-художественный, коллекционный, музейный интерес", — приводит продавец выдержку из экспертного заключения. Тарелка с изображением петуха встанет коллекционеру, который решится её приобрести, в 180 тысяч.

Тарелка с изображением Валерия Чкалова, Дулёво — 95 тысяч рублей

Тарелка фарфоровая агитационная, Валерий Павлович Чкалов. СССР, Дулёво. Фото © "Авито"

Пожалуй, тарелки с изображением великих людей своего времени ценятся больше всего. Оттого и цена на них выше, чем на обычные агитационные. Тарелка с портретом Героя Советского Союза Валерия Чкалова была сделана на Дулёвском фарфоровом заводе в 1937-м, ещё при жизни лётчика-испытателя. Золото по канту потёрто, но сколов или трещин на тарелке нет. Стоимость её — 95 тысяч рублей.

Агитационная тарелка "10 лет РККА", ЛФЗ — 210 тысяч рублей

Агитационный фарфор "10 лет РККА". СССР, ЛФЗ. Автор Рудольф Вильде. Фото © "Авито"

В 1928-м в СССР отмечали 10 лет со дня основания Рабоче-крестьянской Красной армии. По этому случаю на Ленинградском фарфоровом заводе на "белье" Императорского завода были выпущены агитационные тарелки. Сейчас за одну такую просят 210 тысяч рублей.