9 намёков на секс, которые мужчины чаще всего не замечают и многое теряют
Любят поиграть или просто стесняются прямо сказать о желаемом, порой девушки намекают на интим определёнными способами. Но эти намёки мужчины часто оставляют незамеченными.
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Не все хотят или могут открыто показывать симпатию к мужчине. А в определённых ситуациях такие искренность и откровенность могут быть даже неуместны. Прежде чем начать отношения с конкретным кавалером, женщины прощупывают почву, желая увидеть отклик на свои действия. Проблема в том, что столь туманные намёки дам часто остаются незамеченными или непонятыми. Мужчины в целом не любят играть в шарады и угадывать, о чём грезят собеседницы. Так что стоит научиться говорить парням прямо обо всём, что думаете или хотите. Это убережёт от риска попасть в руки к тирану и не превратит в терпилу в отношениях. Рассказываем про самые распространённые намёки на секс и близость, которые как сигналы посылают девушки. Однако, даже заметив их, не стоит переходить к интиму без чётко данного согласия.
1. Девушка часто прикасается к волосам и демонстрирует шею
И не потому, что самовлюблённая. В попытках привлечь внимание кавалера и показать намерения дама станет играть с волосами: накручивать прядь на палец, поправлять причёску или перекидывать волосы на одно плечо, оголяя и демонстрируя шею. Это, кстати, жест доверия. Мужчине стоит присмотреться к девушке, кто ведёт себя так в его обществе.
2. Женщина настаивает, что проводит вас домой
Если мужчине провожать до дома девушку положено по этикету, вот такое желание со стороны прекрасной особы — не просто жест вежливости. Это намёк, что она как минимум хочет провести с парнем ещё больше времени, как максимум — оказаться у него дома. А там планирует явно не пить чай с тортиком.
3. Дама как бы невзначай говорит на откровенные темы
В разговоре девушки часто намекают на желание секса, как бы невзначай затрагивая интимные темы. Фото © Shutterstock
Как понять, что с вами флиртуют? По разговорам. Как жаль, что мужчины в принципе не привыкли слушать то, о чём щебечут женщины. А зря. Именно словами девушки часто намекают на желание секса — принимаются флиртовать или даже внезапно говорить на откровенные темы. Упоминания постельных сцен в книгах или недавно посмотренных фильмах тоже считаются намёками, ведь это буквально мысль дамы "давай повторим так же".
4. Девушка пытается прикоснуться и оказаться ближе
Намёками на желание оказаться с избранником в одной кровати могут быть и прикосновения к мужчине. Это в принципе показатель симпатии со стороны особы. Не станет женщина просто так лапать парня, который не привлекает её физически. А вот того, с кем она была бы не прочь сблизиться, постоянно будет "случайно" трогать. Во время прогулки дама постарается идти максимально близко к кавалеру, а в кафе сядет рядом, а не напротив.
5. Девушка демонстрирует тело
Когда девушка открыто демонстрирует тело, то это намёк на сексуальное желание с её стороны. Фото © Shutterstock
Мы знаем, что прекрасные особы обожают наряжаться для себя, чтобы просто покрасоваться и привлечь внимание. Но иногда стоит увидеть следующее. Если дама касается бёдер и декольте, красиво и медленно наклоняется перед избранником или выставляет к нему ноги вперёд. В общем, когда девушка открыто демонстрирует тело, то это намёк на желание с кавалером переспать. Женщины могут соблазнять не только позой, но и откровенным нарядом. Поэтому, если на свидание избранница пришла с глубоким вырезом и в короткой юбке, это может быть "зелёным светом" для интимного продолжения встречи.
6. Женщина, когда говорит о сексе, смотрит на мужчину
Тоже один из ярких намёков на секс — прямые разговоры барышни об интиме. Вряд ли женщина станет откровенничать с кавалером, кто не интересует её в интимном плане. Если такая тема поднята в компании, девушка, когда говорит, будет смотреть мужчину, которому симпатизирует.
7. Женщина делает комплименты
Комплименты, сказанные с особыми интонациями, — намёк дамы на интим. Фото © Shutterstock
Если вы коллеги или хорошие друзья, в порядке вещей делать друг другу комплименты. А как понять, что через них девушка пытается намекнуть на желание переспать с мужчиной? Она произносит их с особенными интонациями и говорит немного иные вещи. Не "Классная рубашка", а что-то вроде "Эта рубашка особенно подчёркивает твои мышцы". И, конечно же, стоит обращать внимание на язык тела собеседницы, когда та с вами общается.
8. Девушка кусает губы и смотрит в глаза
Яркий пример соблазнительного поведения — зрительный контакт. То есть женщина не будет кидать мимолётных взглядов на кавалера. На объект желания она смотрит долго и пристально, прямо в глаза. При этом, показывая желание, дама может также кусать или облизывать губы. Что уже считается заигрыванием.
9. Дама говорит, что ей холодно
Фраза знаменитой няни Вики "Что-то зябко стало, кто б согрел" — прямой пример намёка, который мужчина не понял. Максим Викторович тогда просто накинул на подчинённую свой пиджак, хотя ему открыто указали на желание обниматься. Поэтому все фразы про холод чаще всего являются попыткой женщины подтолкнуть избранника к действиям. Увы, нередко девушек просто накрывают пледами или дают куртку, не понимая истинного смысла их слов.