9 намёков на секс, которые мужчины чаще всего не замечают и многое теряют

Не все хотят или могут открыто показывать симпатию к мужчине. А в определённых ситуациях такие искренность и откровенность могут быть даже неуместны. Прежде чем начать отношения с конкретным кавалером, женщины прощупывают почву, желая увидеть отклик на свои действия. Проблема в том, что столь туманные намёки дам часто остаются незамеченными или непонятыми. Мужчины в целом не любят играть в шарады и угадывать, о чём грезят собеседницы. Так что стоит научиться говорить парням прямо обо всём, что думаете или хотите. Это убережёт от риска попасть в руки к тирану и не превратит в терпилу в отношениях. Рассказываем про самые распространённые намёки на секс и близость, которые как сигналы посылают девушки. Однако, даже заметив их, не стоит переходить к интиму без чётко данного согласия.

1. Девушка часто прикасается к волосам и демонстрирует шею

И не потому, что самовлюблённая. В попытках привлечь внимание кавалера и показать намерения дама станет играть с волосами: накручивать прядь на палец, поправлять причёску или перекидывать волосы на одно плечо, оголяя и демонстрируя шею. Это, кстати, жест доверия. Мужчине стоит присмотреться к девушке, кто ведёт себя так в его обществе.

2. Женщина настаивает, что проводит вас домой

Если мужчине провожать до дома девушку положено по этикету, вот такое желание со стороны прекрасной особы — не просто жест вежливости. Это намёк, что она как минимум хочет провести с парнем ещё больше времени, как максимум — оказаться у него дома. А там планирует явно не пить чай с тортиком.

3. Дама как бы невзначай говорит на откровенные темы

В разговоре девушки часто намекают на желание секса, как бы невзначай затрагивая интимные темы. Фото © Shutterstock

Как понять, что с вами флиртуют? По разговорам. Как жаль, что мужчины в принципе не привыкли слушать то, о чём щебечут женщины. А зря. Именно словами девушки часто намекают на желание секса — принимаются флиртовать или даже внезапно говорить на откровенные темы. Упоминания постельных сцен в книгах или недавно посмотренных фильмах тоже считаются намёками, ведь это буквально мысль дамы "давай повторим так же".

4. Девушка пытается прикоснуться и оказаться ближе

Намёками на желание оказаться с избранником в одной кровати могут быть и прикосновения к мужчине. Это в принципе показатель симпатии со стороны особы. Не станет женщина просто так лапать парня, который не привлекает её физически. А вот того, с кем она была бы не прочь сблизиться, постоянно будет "случайно" трогать. Во время прогулки дама постарается идти максимально близко к кавалеру, а в кафе сядет рядом, а не напротив.

5. Девушка демонстрирует тело

Когда девушка открыто демонстрирует тело, то это намёк на сексуальное желание с её стороны. Фото © Shutterstock

Мы знаем, что прекрасные особы обожают наряжаться для себя, чтобы просто покрасоваться и привлечь внимание. Но иногда стоит увидеть следующее. Если дама касается бёдер и декольте, красиво и медленно наклоняется перед избранником или выставляет к нему ноги вперёд. В общем, когда девушка открыто демонстрирует тело, то это намёк на желание с кавалером переспать. Женщины могут соблазнять не только позой, но и откровенным нарядом. Поэтому, если на свидание избранница пришла с глубоким вырезом и в короткой юбке, это может быть "зелёным светом" для интимного продолжения встречи.

6. Женщина, когда говорит о сексе, смотрит на мужчину

Тоже один из ярких намёков на секс — прямые разговоры барышни об интиме. Вряд ли женщина станет откровенничать с кавалером, кто не интересует её в интимном плане. Если такая тема поднята в компании, девушка, когда говорит, будет смотреть мужчину, которому симпатизирует.

7. Женщина делает комплименты

Комплименты, сказанные с особыми интонациями, — намёк дамы на интим. Фото © Shutterstock

Если вы коллеги или хорошие друзья, в порядке вещей делать друг другу комплименты. А как понять, что через них девушка пытается намекнуть на желание переспать с мужчиной? Она произносит их с особенными интонациями и говорит немного иные вещи. Не "Классная рубашка", а что-то вроде "Эта рубашка особенно подчёркивает твои мышцы". И, конечно же, стоит обращать внимание на язык тела собеседницы, когда та с вами общается.

8. Девушка кусает губы и смотрит в глаза

Яркий пример соблазнительного поведения — зрительный контакт. То есть женщина не будет кидать мимолётных взглядов на кавалера. На объект желания она смотрит долго и пристально, прямо в глаза. При этом, показывая желание, дама может также кусать или облизывать губы. Что уже считается заигрыванием.

9. Дама говорит, что ей холодно