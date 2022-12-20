Педиатр раскрыла состав идеального сладкого подарка для ребёнка на Новый год

Сладости на Новый год — традиционное дополнение к детскому подарку, но не следует забывать о вреде большого количества конфет, им есть прекрасная замена. Об этом пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на главного внештатного педиатра Минздрава области Нисо Одинаеву.

По её словам, следует обратить внимание на желейные конфеты. Желатин, содержащийся в их составе, считается диетическим. В таких сладостях мало сахара, нет жира, зато есть пектин, польза которого неоценима для пищеварения. Врач добавила, что при выборе следует избегать глазури на конфетах и чрезмерно ярких цветов.

Хорошим подарком станет зефир или пастила. Но важно, чтобы в основе было натуральное яблочное пюре без сахара, также агар-агар в составе приветствуется. Это безопасная водоросль, которую используют при производстве желе, вреда от этой добавки точно не будет. Доктор также похвалила имбирные пряники, вафли, фрукты, орехи, цукаты. Шоколад не нужно запрещать, посоветовала врач, однако достаточно подарить малышу одну плитку и три-четыре конфеты.

"Помните, Новый год — это семейное торжество, которое не ограничивается только сладкими подарками. Постарайтесь посвятить время своим детям, играть с ними в активные игры и проводить время на свежем воздухе", — подытожила Одинаева.