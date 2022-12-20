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20 декабря, 12:50

В Русском музее появилась экспозиция о тихом счастье и семейном быте

В Русском музее открылась вторая часть проекта "О войне и мире" – экспозиция "Дом и семья"

<p>Картина "Новое знакомство", Лемох К.В., 1885. Обложка © <a href="http://www.rusmuseum.ru/benois-wing/exhibitions/dom-i-semya-v-russkom-iskusstve-xix-xx-vekov/#rmPhoto%5Bgallery22140%5D/0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Выставка Русского музея</a></p>

Картина "Новое знакомство", Лемох К.В., 1885. Обложка © Выставка Русского музея

В корпусе Бенуа Русского музея открылась экспозиция "Дом и семья. Картины мирной жизни", которая является второй частью большого выставочного проекта "Художники о войне и мире" и обращена к теме домашнего очага, пишет газета "Петербургский дневник". Выставка будет принимать посетителей до 6 марта 2023 года.

В экспозиции представлено более 120 работ из коллекции Русского музея — картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, литографии. Большая их часть хранилась в запасниках, поэтому плохо известна широкой публике. При этом некоторые работы демонстрируются впервые.

"Мы стремились показать, как люди жили в прошлом, давнем и недавнем. Поэтому мастера живописи XIX столетия соседствуют в экспозиции с нашими современниками. Это демонстрирует идею важности семьи и дома в любые времена", — сказал ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Русского музея Сергей Кривонденченков.

Надпись на стене первого зала гласит "Вся семья вместе, так и душа на месте". На выставке можно полюбоваться семейными портретами, которые получили особую популярность в первой половине XIX века, картины уходящей дворянской жизни, быт крестьян, изображения скромных типовых квартир советского времени и домашней жизни современности.

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Ирина Фальке

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