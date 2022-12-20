В Русском музее появилась экспозиция о тихом счастье и семейном быте

В корпусе Бенуа Русского музея открылась экспозиция "Дом и семья. Картины мирной жизни", которая является второй частью большого выставочного проекта "Художники о войне и мире" и обращена к теме домашнего очага, пишет газета "Петербургский дневник". Выставка будет принимать посетителей до 6 марта 2023 года.

В экспозиции представлено более 120 работ из коллекции Русского музея — картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, литографии. Большая их часть хранилась в запасниках, поэтому плохо известна широкой публике. При этом некоторые работы демонстрируются впервые.

"Мы стремились показать, как люди жили в прошлом, давнем и недавнем. Поэтому мастера живописи XIX столетия соседствуют в экспозиции с нашими современниками. Это демонстрирует идею важности семьи и дома в любые времена", — сказал ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Русского музея Сергей Кривонденченков.

Надпись на стене первого зала гласит "Вся семья вместе, так и душа на месте". На выставке можно полюбоваться семейными портретами, которые получили особую популярность в первой половине XIX века, картины уходящей дворянской жизни, быт крестьян, изображения скромных типовых квартир советского времени и домашней жизни современности.