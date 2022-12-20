Германия зареклась покупать российскую нефть в 2023 году
В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году
Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, сообщили представители Минэкономики ФРГ в беседе с РИА "Новости", комментируя слова главы "Транснефти" Николая Токарева о получении заявок от Берлина и Варшавы на прокачку топлива по трубопроводу "Дружба" на 2023 год.
"Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в новом году", — сообщили в пресс-службе немецкого министерства.
Там уточнили, что "это не заявка на нефть", а НПЗ в Шведте забронировал на январь следующего года соответствующие мощности для транспортировки казахстанского сырья.
Ранее "Транснефть" получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по "Дружбе". Германия подала заявку на первый квартал, тогда как Польша потребовала на декабрь 360 тысяч тонн, а на следующий год "три миллиона тонн" нефти.
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