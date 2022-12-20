Германия зареклась покупать российскую нефть в 2023 году

Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, сообщили представители Минэкономики ФРГ в беседе с РИА "Новости", комментируя слова главы "Транснефти" Николая Токарева о получении заявок от Берлина и Варшавы на прокачку топлива по трубопроводу "Дружба" на 2023 год.

"Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в новом году", — сообщили в пресс-службе немецкого министерства.

Там уточнили, что "это не заявка на нефть", а НПЗ в Шведте забронировал на январь следующего года соответствующие мощности для транспортировки казахстанского сырья.