Tez Tour пообещал вывезти из Египта большинство российских туристов до конца недели
Международный туристический оператор Tez Tour собирается вернуть на родину большинство россиян, которые застряли в Египте. Уже вывезено из страны более двух тысяч путешественников, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.
"Уже более двух тысяч туристов возвращено из Египта. До конца недели рассчитываем, что большинство туристов будут вывезены. С теми, кто будет оставаться на египетских курортах, будем работать в индивидуальном порядке", — заверили в компании.
Ранее Лайф писал, что рейсы iFly из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. Авиакомпания пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.
ТАСС / Кирилл Кухмарь