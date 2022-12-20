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20 декабря, 16:22

Tez Tour пообещал вывезти из Египта большинство российских туристов до конца недели

Международный туристический оператор Tez Tour собирается вернуть на родину большинство россиян, которые застряли в Египте. Уже вывезено из страны более двух тысяч путешественников, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

"Уже более двух тысяч туристов возвращено из Египта. До конца недели рассчитываем, что большинство туристов будут вывезены. С теми, кто будет оставаться на египетских курортах, будем работать в индивидуальном порядке", — заверили в компании.

Для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется около 15 рейсов

Для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется около 15 рейсов

Ранее Лайф писал, что рейсы iFly из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. Авиакомпания пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Андрей Бражников
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