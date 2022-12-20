Tez Tour пообещал вывезти из Египта большинство российских туристов до конца недели

Международный туристический оператор Tez Tour собирается вернуть на родину большинство россиян, которые застряли в Египте. Уже вывезено из страны более двух тысяч путешественников, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

"Уже более двух тысяч туристов возвращено из Египта. До конца недели рассчитываем, что большинство туристов будут вывезены. С теми, кто будет оставаться на египетских курортах, будем работать в индивидуальном порядке", — заверили в компании.