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20 декабря, 16:02

10-балльные пробки парализовали центр Москвы

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Вечером 20 декабря пробки в Москве достигли десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наиболее сложным участком является центр города, где встали обе стороны Садового кольца. Немногим лучше ситуация на Котельнической, Софийской и Болотной набережных.

Постоять придётся и на Бульварном кольце — от Рождественского до Петровского бульвара, а также на Тверском, Чистопрудном бульварах, улицах Мясницкой, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке и Воздвиженке. Также заторы присутствуют на отдельных участках ТТК обоих направлений, в особенности юго-западном, и на многих отрезках МКАД.

Стало известно, какие неприятности сулит владельцам парковка авто, мешающая уборке снега

Стало известно, какие неприятности сулит владельцам парковка авто, мешающая уборке снега

А ранее сообщалось, что после мощного снегопада ожидание автобуса в подмосковной Балашихе превратилось в испытание на стойкость. На одной из улиц выстроилась огромная очередь к остановке. Её длина не только сравнялась с длиной соседней многоэтажки, но и конец завернул за угол.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Матвей Шандрыголов
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