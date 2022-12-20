10-балльные пробки парализовали центр Москвы

Вечером 20 декабря пробки в Москве достигли десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наиболее сложным участком является центр города, где встали обе стороны Садового кольца. Немногим лучше ситуация на Котельнической, Софийской и Болотной набережных.

Постоять придётся и на Бульварном кольце — от Рождественского до Петровского бульвара, а также на Тверском, Чистопрудном бульварах, улицах Мясницкой, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке и Воздвиженке. Также заторы присутствуют на отдельных участках ТТК обоих направлений, в особенности юго-западном, и на многих отрезках МКАД.