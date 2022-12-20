Илон Маск начал искать нового главу Twitter
CNBC: Илон Маск активно ищет нового главу Twitter
Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск занят активными поисками нового главы компании. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.
Как рассказали журналистам, на самом деле поиск начался даже раньше, чем Маск опубликовал на своей странице в "Твиттере" опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы компании. Сам же предприниматель не ответил CNBC на запрос о комментарии по этому поводу.
"Вопрос не в том, чтобы найти нового управляющего, а в том, чтобы найти того, кто сможет сохранить Твиттер", — написал ранее Маск.
Напомним, что большинство участников опроса Маска проголосовали за уход бизнесмена с поста главы соцсети. После подведения итогов миллиардер решил внести изменения в проводимые опросы в "Твиттере".
Getty Images / Saul Martinez