Илон Маск начал искать нового главу Twitter

Как рассказали журналистам, на самом деле поиск начался даже раньше, чем Маск опубликовал на своей странице в "Твиттере" опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы компании. Сам же предприниматель не ответил CNBC на запрос о комментарии по этому поводу.