Путин вручил орден Мужества военкору и лицу проекта ОНФ "Всё для победы" Ирине Куксенковой

Военный корреспондент, общественник, куратор проектов Народного фронта "Всё для победы" и "Служба сопровождения ветеранов СВО" Ирина Куксенкова (Сокирко) получила орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Военкор и общественник Ирина Куксенкова получила орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина. Видео © LIFE

"За всё это время я поняла важную вещь: чтобы помогать своей Родине, необязательно идти вслед за штурмовыми отрядами. Это показал проект "Всё для Победы". За всё это время мы собрали почти четыре миллиарда рублей. Это тысячи комплектов тёплой одежды, тепловизоров, броников. Свой первый сбор я прямо из госпиталя повезла на передовую, и ребята сказали: "Ты так вовремя!" — поделилась она после награждения.

Журналист Первого канала известна не только репортажами из зоны спецоперации, где она получила тяжёлые ранения ног во время съёмок в Мариуполе, попав под обстрел ВСУ, но и активной общественной деятельностью. Ирина — куратор сборов проекта "Народный фронт. Всё для победы!"

Благодаря её совместной работе с ОНФ разведывательные подразделения, сражающиеся на территории ЛНР и ДНР, получили необходимую помощь на десятки миллионов рублей: автомобиль "УАЗ-Патриот", квадрокоптеры, тёплые вещи, шины, бронежилеты, каски, рации, бинокли, тепловизоры, прицелы, аптечки и многое другое.

А в августе 2022 года Ирина Куксенкова возглавила проект Народного фронта "Служба сопровождения ветеранов СВО". Его основная задача — вернуть ребят, переживших тяжёлые ранения и ампутацию, в социум, дать им возможность найти себя, оказать психологическую помощь, помочь в трудоустройстве, реабилитации и протезировании.

"Каждый на своём месте может помогать своей Родине, быть полезным и приближать Победу. И я всех к этому призываю", — подчеркнула Ирина.