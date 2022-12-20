Лайф узнал у продавцов, почему Хаги Ваги с ядовитым фенолом не убирают с полок

Продавцы детских магазинов не торопятся уничтожать популярные у детей Хаги Ваги, хотя к качеству игрушек претензии есть даже у торговцев. Лайф выяснил, что продавцы пока ориентируются не на предупреждения "Роскачества", а на страну – производителя той или иной партии игрушек.

Репортаж Лайфа из детских магазинов, где продают токсичные Хаги Ваги. Видео © LIFE

"Кто их придумал? Что покурили в этот момент, когда их придумывали? Честное слово!" — заметила одна из продавщиц детского магазина.

Продавцы утверждают, что продают только те Хаги Ваги, которые прошли тестирование. И как только им "официально что-то упадёт", игрушки уберут с полок. А покупатели тем временем относятся к их виду спокойно и с удовольствием скупают "страшно красивых" монстров, продолжая верить, что все химические вещества можно просто выстирать.