Прекращено действие соглашения между РФ и Украиной о признании документов об образовании

Соглашение между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и учёных званиях перестало действовать. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации.

"20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и учёных званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", — говорится в сообщении ведомства.