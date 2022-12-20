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20 декабря, 15:11

Прекращено действие соглашения между РФ и Украиной о признании документов об образовании

Соглашение между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и учёных званиях перестало действовать. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации.

"20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и учёных званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", — говорится в сообщении ведомства.

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А в мае Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в годы Великой Отечественной войны. Также Рада одобрила закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств – участников СНГ.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова

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