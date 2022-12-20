Онищенко призвал в новом году мобилизовать силы для победы над гриппом

Академик РАН Геннадий Онищенко, поздравляя коллег из Роспотребнадзора с наступающими праздниками, призвал их в новом году мобилизовать деятельность для победы над коронавирусом, гриппом и другими инфекциями. Обращение эксперта публикует РИА ФАН.

"Уважаемые коллеги! Входит в историю ещё один год, который в силу сложившихся обстоятельств заставил обратить внимание на деятельность службы Роспотребнадзора, подчеркнув её жизненно важную необходимость на современном этапе развития", — сказал Онищенко.

Академик добавил, что, решая задачи биологической безопасности, нельзя сбрасывать со счетов устоявшиеся направления деятельности. Он призвал совершенствовать работу управлений и учреждений службы через актуализацию законодательства.

"В новом году необходимо мобилизовать нашу деятельность для завершения пандемии коронавирусной инфекции и минимизации последствий пандемии ОРЗ и гриппа. Мы должны способствовать дальнейшему развитию экономики нашего государства и реализации задач, представленных президентом Владимиром Путиным в национальных целях развития до 2030 года", — подчеркнул Онищенко.