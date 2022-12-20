Госдума одобрила штрафы до 1 млн за распространение карт, оспаривающих целостность РФ

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. Изменения предлагается внести в ст. 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов" Кодекса РФ об административных правонарушениях.

За распространение таких карт физлицам будет грозить штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей либо арест до пятнадцати суток, должностным лицам — от двух тысяч до пяти тысяч штрафа, юрлицам — штрафы от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Также депутаты проголосовали за внесение изменений в ст. 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности" о том, что теперь к экстремистским материалам будут отнесены картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.