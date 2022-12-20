Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 14:50

Госдума одобрила штрафы до 1 млн за распространение карт, оспаривающих целостность РФ

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. Изменения предлагается внести в ст. 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов" Кодекса РФ об административных правонарушениях.

За распространение таких карт физлицам будет грозить штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей либо арест до пятнадцати суток, должностным лицам — от двух тысяч до пяти тысяч штрафа, юрлицам — штрафы от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Также депутаты проголосовали за внесение изменений в ст. 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности" о том, что теперь к экстремистским материалам будут отнесены картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

Российскую делегацию на G20 встретили баннером с обновлённой картой РФ

Российскую делегацию на G20 встретили баннером с обновлённой картой РФ

А ранее сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект "Единой России", приравнивающий георгиевскую ленточку к символам воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить административная или уголовная ответственность — до пяти миллионов рублей штрафа или до пяти лет тюрьмы.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров