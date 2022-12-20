Одинокие люди чаще сталкиваются с болезнями сердца, выяснили учёные
FCM: Одиночество может ухудшить состояние пациентов с сердечной недостаточностью
Сердечные заболевания далеко не редкость в современном мире. Как известно, гораздо чаще ими страдают люди преклонного возраста. Как выяснила группа японских учёных, обостряет это состояние и одиночество. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.
Специалисты изучили медицинские показатели 310 пациентов с сердечной недостаточностью старше 65 лет, а также провели тематический опрос. В него вошло пять вопросов, по которым оценивались социальная роль человека, статус, активность и иные личностные характеристики.
В частности, у них спрашивали, с кем они живут, навещают ли они друзей и помогают ли семье. Также учёные интересовались, разговаривают ли участники опроса с кем-нибудь ежедневно и как часто они выходят из дома. Как оказалось, одинокие люди больше страдали сердечными заболеваниями, нежели несвободные.
"Мы обнаружили, что воспринимаемая социальная роль пациента, а также его социальная уязвимость в целом были связаны с долгосрочными неблагоприятными клиническими исходами у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, оба эти фактора увеличили вероятность негативного прогноза", — говорят авторы анализа.
В дальнейшем учёные намерены разработать специальную программу помощи одиноким пожилым пациентам.
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