Одинокие люди чаще сталкиваются с болезнями сердца, выяснили учёные

Сердечные заболевания далеко не редкость в современном мире. Как известно, гораздо чаще ими страдают люди преклонного возраста. Как выяснила группа японских учёных, обостряет это состояние и одиночество. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Специалисты изучили медицинские показатели 310 пациентов с сердечной недостаточностью старше 65 лет, а также провели тематический опрос. В него вошло пять вопросов, по которым оценивались социальная роль человека, статус, активность и иные личностные характеристики.

В частности, у них спрашивали, с кем они живут, навещают ли они друзей и помогают ли семье. Также учёные интересовались, разговаривают ли участники опроса с кем-нибудь ежедневно и как часто они выходят из дома. Как оказалось, одинокие люди больше страдали сердечными заболеваниями, нежели несвободные.

"Мы обнаружили, что воспринимаемая социальная роль пациента, а также его социальная уязвимость в целом были связаны с долгосрочными неблагоприятными клиническими исходами у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, оба эти фактора увеличили вероятность негативного прогноза", — говорят авторы анализа.

В дальнейшем учёные намерены разработать специальную программу помощи одиноким пожилым пациентам.