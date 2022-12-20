"Вызывает отвращение": Китайцев привело в ярость послание Минобороны Украины к 52 странам

Читателей китайской газеты "Гуаньча" привело в ярость благодарственное видеопослание Минобороны Украины к 52 странам, оказывавшим поддержку Киеву. В вызвавшем бурю негодования ролике показаны снимки "добровольцев" и флаги "помощников ВСУ", включая Гонконг и Тайвань. А подпись в посте гласит "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами".

"Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая", — возмутился один из комментаторов.

"Теперь, когда я думаю об этой стране, моё сердце больше не тревожится", — высказался ещё один пользователь.

"Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение", — отметил другой юзер.

"Думаю, это возможность установить жёсткие правила для этих невежд, иначе они и дальше будут беспринципно устраивать провокации", — написал ещё один.

"Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет", — предупредил другой комментатор.