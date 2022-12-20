Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 14:43
3161

"Вызывает отвращение": Китайцев привело в ярость послание Минобороны Украины к 52 странам

Читателей китайской "Гуаньча" вывело из себя послание Минобороны Украины к 52 странам

Читателей китайской газеты "Гуаньча" привело в ярость благодарственное видеопослание Минобороны Украины к 52 странам, оказывавшим поддержку Киеву. В вызвавшем бурю негодования ролике показаны снимки "добровольцев" и флаги "помощников ВСУ", включая Гонконг и Тайвань. А подпись в посте гласит "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами".

"Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая", — возмутился один из комментаторов.

"Теперь, когда я думаю об этой стране, моё сердце больше не тревожится", — высказался ещё один пользователь.

"Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение", — отметил другой юзер.

"Думаю, это возможность установить жёсткие правила для этих невежд, иначе они и дальше будут беспринципно устраивать провокации", — написал ещё один.

"Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет", — предупредил другой комментатор.

"Как бездомный": Британцы заметили страх Зеленского в обращении к Сунаку

"Как бездомный": Британцы заметили страх Зеленского в обращении к Сунаку

А ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией говорит о его безумном и безответственном поведении.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров