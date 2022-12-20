В Грузии заявили о причастности властей Украины к отправке Саакашвили на родину
Глава правящей партии Грузии: Власти Украины участвовали в отправке Саакашвили на родину
Украина принимала участие в отправке Михаила Саакашвили в Грузию, считает председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, причастные к этой "спецоперации" добиваются его освобождения из чувства ответственности.
"Они отправили Саакашвили в Грузию и чувствуют эту ответственность. Заявление Зеленского лишь подтвердило всё это <...>. Власти Украины напрямую участвовали в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию", — сказал он в интервью телеканалу IMEDI.
Ранее в своём ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и отправить его на лечение в США, Европу или на Украину.
Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе