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20 декабря, 14:35

В Грузии заявили о причастности властей Украины к отправке Саакашвили на родину

Глава правящей партии Грузии: Власти Украины участвовали в отправке Саакашвили на родину

Украина принимала участие в отправке Михаила Саакашвили в Грузию, считает председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, причастные к этой "спецоперации" добиваются его освобождения из чувства ответственности.

"Они отправили Саакашвили в Грузию и чувствуют эту ответственность. Заявление Зеленского лишь подтвердило всё это <...>. Власти Украины напрямую участвовали в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию", — сказал он в интервью телеканалу IMEDI.

Ранее в своём ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и отправить его на лечение в США, Европу или на Украину.

Адвокат Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

Адвокат Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе

Матвей Шандрыголов

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