В Грузии заявили о причастности властей Украины к отправке Саакашвили на родину

Украина принимала участие в отправке Михаила Саакашвили в Грузию, считает председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, причастные к этой "спецоперации" добиваются его освобождения из чувства ответственности.

"Они отправили Саакашвили в Грузию и чувствуют эту ответственность. Заявление Зеленского лишь подтвердило всё это <...>. Власти Украины напрямую участвовали в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию", — сказал он в интервью телеканалу IMEDI.