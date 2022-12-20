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20 декабря, 14:14

Флаг "убил" 22-летнего болельщика во время празднования победы Аргентины на ЧМ

22-летний болельщик сборной Аргентины умер во время национальных гуляний по случаю победы на ЧМ

22-летний болельщик аргентинской сборной умер от удушья из-за накинутого на плечи национального флага Аргентины, который попал под колёса его мотоцикла во время праздничных гуляний после победы сборной страны на ЧМ по футболу в Катаре. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес. Во время гуляний Себастьян Оскар Масиэль катался на своём мотоцикле с накинутым на плечи флагом Аргентины и в какой-то момент часть флага попала под колёса, задушив юношу.

"Расследование продолжается, но, согласно первоначальной версии, он умер от удушья", — сообщили в полиции.

В Аргентине 20 декабря объявили выходным для встречи сборной с победного ЧМ

В Аргентине 20 декабря объявили выходным для встречи сборной с победного ЧМ

Ранее Лайф писал, что полиция в Париже начала разгонять фанатов слезоточивым газом после финала ЧМ в Катаре. Болельщики в ответ запускали фаеры и петарды.

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ТАСС / AP / Rodrigo Abd

Ирина Фальке

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