Флаг "убил" 22-летнего болельщика во время празднования победы Аргентины на ЧМ

22-летний болельщик аргентинской сборной умер от удушья из-за накинутого на плечи национального флага Аргентины, который попал под колёса его мотоцикла во время праздничных гуляний после победы сборной страны на ЧМ по футболу в Катаре. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес. Во время гуляний Себастьян Оскар Масиэль катался на своём мотоцикле с накинутым на плечи флагом Аргентины и в какой-то момент часть флага попала под колёса, задушив юношу.

"Расследование продолжается, но, согласно первоначальной версии, он умер от удушья", — сообщили в полиции.