Минюст попросил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Минюст РФ подал иск в Мосгорсуд о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа". Об этом сообщили в суде.

"Судом зарегистрирован иск Минюста РФ о ликвидации общественных объединений. Ответчик — Московская Хельсинкская группа. Дата слушаний пока не назначена", — цитирует ТАСС сообщение суда.

А ранее Министерство юстиции России внесло в список иноагентов журналиста Дмитрия Любимова* и главного редактора Wonderzine и ведущую "Дождя"* Юлию Таратуту*.