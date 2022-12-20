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20 декабря, 14:00

Минюст попросил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Минюст РФ подал иск в Мосгорсуд о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа". Об этом сообщили в суде.

"Судом зарегистрирован иск Минюста РФ о ликвидации общественных объединений. Ответчик — Московская Хельсинкская группа. Дата слушаний пока не назначена", — цитирует ТАСС сообщение суда.

Минюст внёс всех иноагентов в единый реестр

Минюст внёс всех иноагентов в единый реестр

А ранее Министерство юстиции России внесло в список иноагентов журналиста Дмитрия Любимова* и главного редактора Wonderzine и ведущую "Дождя"* Юлию Таратуту*.

* Признаны иностранными агентами.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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