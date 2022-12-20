У детей стали чаще выявлять диабет второго типа, сообщили в Минздраве

У детей в России всё чаще стали диагностировать диабет второго типа, хотя ранее эта болезнь у них не встречалась вовсе. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова.

"Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", — сказала Петеркова, выступая на пресс-конференции, посвящённой исследованию ВЦИОМа об ожирении.

По её словам, исследования показали, что 6% детей в возрасте семи лет страдают ожирением. В то же время каждый пятый ребёнок имеет проблемы с лишним весом.