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20 декабря, 13:55

У детей стали чаще выявлять диабет второго типа, сообщили в Минздраве

Детский врач Петеркова: Из-за ожирения дети стали чаще болеть диабетом второго типа

У детей в России всё чаще стали диагностировать диабет второго типа, хотя ранее эта болезнь у них не встречалась вовсе. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова.

"Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", — сказала Петеркова, выступая на пресс-конференции, посвящённой исследованию ВЦИОМа об ожирении.

По её словам, исследования показали, что 6% детей в возрасте семи лет страдают ожирением. В то же время каждый пятый ребёнок имеет проблемы с лишним весом.

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В ходе пресс-конференции Петеркова также предупредила, что ожирение у детей, страдающих болезнью с ранних лет, в будущем может привести к проблемам с логическим мышлением.

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Максим Плетнёв
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