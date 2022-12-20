У детей стали чаще выявлять диабет второго типа, сообщили в Минздраве
Детский врач Петеркова: Из-за ожирения дети стали чаще болеть диабетом второго типа
У детей в России всё чаще стали диагностировать диабет второго типа, хотя ранее эта болезнь у них не встречалась вовсе. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова.
"Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", — сказала Петеркова, выступая на пресс-конференции, посвящённой исследованию ВЦИОМа об ожирении.
По её словам, исследования показали, что 6% детей в возрасте семи лет страдают ожирением. В то же время каждый пятый ребёнок имеет проблемы с лишним весом.
В ходе пресс-конференции Петеркова также предупредила, что ожирение у детей, страдающих болезнью с ранних лет, в будущем может привести к проблемам с логическим мышлением.
Shutterstock