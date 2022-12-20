Стилист рассказал о причине паники Пугачёвой в Израиле

Певица Алла Пугачёва, проживающая с семьёй в Израиле, сильно переживает, что оказалась отвергнута коллегами по цеху в России. Об этом рассказал экс-стилист артистки Джордж Ровалс в беседе с mk.ru.

"Киркоров и другие так называемые звёзды раньше её в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Они думают, что они лидерами стали в её отсутствии. Не дождутся: Алла как была первой, так и будет", — отметил он.

По его признанию, он продолжает общаться с Пугачёвой. Примадонна поделилась с ним, что ею никто больше не интересуется и не звонит. У певицы нет финансовых трудностей, но эмоционально ей нелегко, добавил Ровалс. Исполнительница думала о возвращении на родину, но в ближайшее время вряд ли на это решится.