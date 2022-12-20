Вирусолог назвал страну, которая может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма ковида

Китай, который немного уходит от политики "нулевой терпимости" к ковиду, может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма коронавируса. Так считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.

По его словам, Китай, отменяя жёсткие ограничения, выбрал стратегию контролируемо переболеть. Россия в своё время сделала то же самое, но в нашей стране пики заболеваемости уже пройдены и выработан популяционный иммунитет.

"В Китае процесс формирования популяционного иммунитета может занять год или два. Поэтому вполне закономерно внутри огромной китайской популяции может сформироваться новый вариант коронавируса", — цитирует эксперта "Газета.ru".

Волчков добавил, что образование нового штамма ковида — это закономерность, вирус не может не измениться, если он последовательно прошёл через миллион человек.

"Будет формироваться новый вариант омикрона, который выработает защиту от существующих вакцин и существующего популяционного иммунитета. Раньше Китай был "поставщиком" вирусов гриппа, а сейчас он будет генерировать и новые штаммы коронавируса", — считает вирусолог.