Вирусолог назвал страну, которая может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма ковида
Вирусолог Волчков считает, что Китай может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма ковида
Китай, который немного уходит от политики "нулевой терпимости" к ковиду, может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма коронавируса. Так считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.
По его словам, Китай, отменяя жёсткие ограничения, выбрал стратегию контролируемо переболеть. Россия в своё время сделала то же самое, но в нашей стране пики заболеваемости уже пройдены и выработан популяционный иммунитет.
"В Китае процесс формирования популяционного иммунитета может занять год или два. Поэтому вполне закономерно внутри огромной китайской популяции может сформироваться новый вариант коронавируса", — цитирует эксперта "Газета.ru".
Волчков добавил, что образование нового штамма ковида — это закономерность, вирус не может не измениться, если он последовательно прошёл через миллион человек.
"Будет формироваться новый вариант омикрона, который выработает защиту от существующих вакцин и существующего популяционного иммунитета. Раньше Китай был "поставщиком" вирусов гриппа, а сейчас он будет генерировать и новые штаммы коронавируса", — считает вирусолог.
Напомним, в начале декабря власти Китая ослабили ограничительные меры, введённые ранее для борьбы с распространением коронавируса. Теперь власти могут вводить зоны высокого риска в зданиях, квартирах, на этажах вместо целых районов и городов. Также теперь пациенты, которые переносят ковид в лёгкой форме, могут выбирать, лечиться дома или в больнице. А ещё в Китае отменили обязательное ПЦР-тестирование для граждан, чья работа не связана с риском инфицирования и не подразумевает контактов с детьми или пожилыми людьми.
ТАСС / AP / Andy Wong