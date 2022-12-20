Врач объяснила, могут ли перфорированные очки улучшить зрение
Офтальмолог Левина разрушила миф о пользе перфорированных очков для зрения
Вопреки распространённому мнению, ношение перфорированных очков никак не способствует улучшению зрения. Такое мнение Лайфу высказала врач-офтальмолог центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Дарья Левина. По её словам, их эффект является краткосрочным и иллюзорным.
"Суть их работы заключается в том, что свет поступает через маленькие диафрагмы (те самые дырочки) узким направленным пучком, поэтому создаётся впечатление, что через них лучше видно... С тем же успехом, а возможно, даже с большей эффективностью можно использовать гимнастику на аккомодацию", — объяснила она.
Специалист порекомендовала ежегодно проверять зрение, дабы своевременно получать от специалистов клинически доказанные рекомендации.
Лайф писал о неожиданном риске, который несут в себе новогодние гирлянды. По словам офтальмолога Сергея Хомякова, их мерцание может вызвать эпилептический приступ у склонных к этому людей.
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