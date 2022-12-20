Врач объяснила, могут ли перфорированные очки улучшить зрение

Вопреки распространённому мнению, ношение перфорированных очков никак не способствует улучшению зрения. Такое мнение Лайфу высказала врач-офтальмолог центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Дарья Левина. По её словам, их эффект является краткосрочным и иллюзорным.

"Суть их работы заключается в том, что свет поступает через маленькие диафрагмы (те самые дырочки) узким направленным пучком, поэтому создаётся впечатление, что через них лучше видно... С тем же успехом, а возможно, даже с большей эффективностью можно использовать гимнастику на аккомодацию", — объяснила она.