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20 декабря, 13:21

Врач объяснила, могут ли перфорированные очки улучшить зрение

Офтальмолог Левина разрушила миф о пользе перфорированных очков для зрения

Вопреки распространённому мнению, ношение перфорированных очков никак не способствует улучшению зрения. Такое мнение Лайфу высказала врач-офтальмолог центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Дарья Левина. По её словам, их эффект является краткосрочным и иллюзорным.

"Суть их работы заключается в том, что свет поступает через маленькие диафрагмы (те самые дырочки) узким направленным пучком, поэтому создаётся впечатление, что через них лучше видно... С тем же успехом, а возможно, даже с большей эффективностью можно использовать гимнастику на аккомодацию", объяснила она.

Специалист порекомендовала ежегодно проверять зрение, дабы своевременно получать от специалистов клинически доказанные рекомендации.

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Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко

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