ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро до 69 рублей и 73,34 рубля
Центробанк повысил более чем на 3 рубля официальные курсы доллара и евро на 21 декабря 2022 года. Курс американской валюты установлен на уровне 69,0037 рублей, что на 3 руб. 49,59 коп. выше предыдущего показателя.
Официальный курс европейской валюты регулятором увеличен на 3 руб. 65,91 коп.. Он составляет 73,3389 рубля.
Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев заявил, что с долларом как с надёжным и безопасным активом можно попрощаться надолго. А с паритетом доллара и евро — минимум на ближайшие полгода.
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