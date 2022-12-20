ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря

Центробанк повысил более чем на 3 рубля официальные курсы доллара и евро на 21 декабря 2022 года. Курс американской валюты установлен на уровне 69,0037 рублей, что на 3 руб. 49,59 коп. выше предыдущего показателя.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев заявил, что с долларом как с надёжным и безопасным активом можно попрощаться надолго. А с паритетом доллара и евро — минимум на ближайшие полгода.