Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 13:07
3876

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро до 69 рублей и 73,34 рубля

Центробанк повысил более чем на 3 рубля официальные курсы доллара и евро на 21 декабря 2022 года. Курс американской валюты установлен на уровне 69,0037 рублей, что на 3 руб. 49,59 коп. выше предыдущего показателя.

Официальный курс европейской валюты регулятором увеличен на 3 руб. 65,91 коп.. Он составляет 73,3389 рубля.

Доллар впервые с мая превысил 69 рублей, евро — 74 рубля

Доллар впервые с мая превысил 69 рублей, евро — 74 рубля

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев заявил, что с долларом как с надёжным и безопасным активом можно попрощаться надолго. А с паритетом доллара и евро — минимум на ближайшие полгода.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров