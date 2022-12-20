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20 декабря, 13:01

Пиняев — об итогах ЧМ: Никто не отменит того, что Роналду — один из сильнейших в мире

Форвард "Крыльев Советов" Пиняев назвал Роналду одним из сильнейших футболистов в мире

Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев отказался прямо отвечать, кто для него лучший футболист — Лионель Месси или Криштиану Роналду, однако сослался на итоги ЧМ.

"Все видели позавчера финал чемпионата мира. Все всё понимают. Но то, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит", заявил он газете "Спорт-Экспресс".

При этом на вопрос о том, почему он сам занялся футболом, Пиняев ответил, что всё благодаря генетике. По его словам, "всё было в ДНК".

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Шандрыголов

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