Пиняев — об итогах ЧМ: Никто не отменит того, что Роналду — один из сильнейших в мире

Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев отказался прямо отвечать, кто для него лучший футболист — Лионель Месси или Криштиану Роналду, однако сослался на итоги ЧМ.

"Все видели позавчера финал чемпионата мира. Все всё понимают. Но то, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".