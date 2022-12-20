Пиняев — об итогах ЧМ: Никто не отменит того, что Роналду — один из сильнейших в мире
Форвард "Крыльев Советов" Пиняев назвал Роналду одним из сильнейших футболистов в мире
Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев отказался прямо отвечать, кто для него лучший футболист — Лионель Месси или Криштиану Роналду, однако сослался на итоги ЧМ.
"Все видели позавчера финал чемпионата мира. Все всё понимают. Но то, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".
При этом на вопрос о том, почему он сам занялся футболом, Пиняев ответил, что всё благодаря генетике. По его словам, "всё было в ДНК".
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
ТАСС / Сергей Фадеичев