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20 декабря, 13:05

Поздняков заявил, что ОКР стремится к глобальному лидерству

Глава ОКР Станислав Поздняков: Миссия комитета — стремление к глобальному лидерству

Миссия Олимпийского комитета России на сегодняшний день — стремление к глобальному лидерству. Как рассказал президент организации Станислав Поздняков, ОКР обладает всем необходимым для проведения плодотворной работы. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"На сегодняшний день ОКР формулирует свою миссию так: объединяя олимпийское спортивное сообщество России, развиваясь и создавая новые возможности, мы стремимся к лидерству глобального характера. У нас есть всё необходимое для совместной плодотворной работы: мощный человеческий потенциал, команда, способная решать самые серьёзные задачи, материальные ресурсы, доверие и поддержка со стороны руководства страны", — сказал он.

По словам Позднякова, в задачи ОКР также входит прилагать максимум усилий для развития отечественного спорта, достойного воспитания подрастающего поколения, а также сохранения и приумножения традиций.

Сегодня также стало известно, что Станислав Поздняков продолжит работу на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР). Его переизбрали на новый срок. Решение было принято в ходе заседания делегатов олимпийского собрания в Москве. Поздняков стал единственным кандидатом на выборах президента ОКР, за него проголосовали единогласно.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова

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