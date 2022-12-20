Поздняков заявил, что ОКР стремится к глобальному лидерству

Миссия Олимпийского комитета России на сегодняшний день — стремление к глобальному лидерству. Как рассказал президент организации Станислав Поздняков, ОКР обладает всем необходимым для проведения плодотворной работы. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"На сегодняшний день ОКР формулирует свою миссию так: объединяя олимпийское спортивное сообщество России, развиваясь и создавая новые возможности, мы стремимся к лидерству глобального характера. У нас есть всё необходимое для совместной плодотворной работы: мощный человеческий потенциал, команда, способная решать самые серьёзные задачи, материальные ресурсы, доверие и поддержка со стороны руководства страны", — сказал он.

По словам Позднякова, в задачи ОКР также входит прилагать максимум усилий для развития отечественного спорта, достойного воспитания подрастающего поколения, а также сохранения и приумножения традиций.