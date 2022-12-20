Лайф публикует видео страшной гибели мужчины под колёсами снегоуборочной машиной в Коломне

В Коломне водитель погрузчика-экскаватора во время уборки снега на улице Астахова наехал задним колесом на уборщика. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает СК РФ по Московской области. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом трагедии.

В Коломне водитель погрузчика насмерть сбил рабочего. Видео © LIFE

Инцидент произошёл утром 19 декабря. На кадрах видно, как водитель экскаватора сдаёт назад в тот момент, когда рабочий проходит за снегоуборочной машиной. По какой причине водитель продолжил движение — неизвестно. Рабочий погиб, попав под левое колесо спецтехники.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу, а также допросили свидетелей. По факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 216 УК РФ), возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.