"Её точно не забудут": Матвиенко верит в возвращение Пугачёвой в Россию

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко ответил на вопрос Лайфа о его отношении к уехавшим из России артистам, в числе которых бежавшая в Израиль певица Алла Пугачёва.

Композитор Игорь Матвиенко поделился мнением о покинувших страну артистах. Видео © LIFE

"Мы и раньше особо не общались. Фактически из моего небольшого окружения все здесь", — ответил композитор на вопрос, поддерживает ли он контакты с покинувшими страну артистами.

Однако композитор выразил уверенность в том, что уехавшие из страны артисты рано или поздно вернутся, а песни Пугачёвой её поклонники всё равно не забудут.

"Это всегда бывает в такие острые моменты. Я думаю, всё наладится и эти люди вернутся. Творчество Аллы Борисовны точно не забудут", — считает композитор.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* и Пугачёва могут быть лишены израильского гражданства. Законность оформления документов звёздными супругами поставил под сомнение журналист Равив Друкер, который напомнил, что сознательно сменившие веру иудеи лишены права на репатриацию.