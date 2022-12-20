На Украине вычислили и наказали генерала, подарившего боевой гранатомёт шефу польской полиции

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дмитрий Бондарь отстранён за вручение заряженного гранатомёта коменданту Ярославу Шимчику в качестве подарка полиции республики. Оружие впоследствии взорвалось у него в кабинете.

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя ГСЧС генерал Бондарь, отстранён от должности. На Украине также открыто уголовное производство по этому делу", — написал Каминьский в "Твиттере".

Сам польский генерал Шимчик должен сегодня, 20 декабря, явиться в региональную прокуратуру Варшавы на допрос.