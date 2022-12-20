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20 декабря, 13:23

На Украине вычислили и наказали генерала, подарившего боевой гранатомёт шефу польской полиции

Замглавы ГСЧС Украины Бондарь отстранён за боевой гранатомёт для коменданта полиции Польши

<p>Замглавы ГСЧС Украины Дмитрий Бондарь. Фото © ГСЧС</p>

Замглавы ГСЧС Украины Дмитрий Бондарь. Фото © ГСЧС

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дмитрий Бондарь отстранён за вручение заряженного гранатомёта коменданту Ярославу Шимчику в качестве подарка полиции республики. Оружие впоследствии взорвалось у него в кабинете.

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя ГСЧС генерал Бондарь, отстранён от должности. На Украине также открыто уголовное производство по этому делу", — написал Каминьский в "Твиттере".

Сам польский генерал Шимчик должен сегодня, 20 декабря, явиться в региональную прокуратуру Варшавы на допрос.

Напомним, коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику на Украине вручили подарок, который 15 декабря взорвался в его кабинете. В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и экстренных служб. Позже выяснилось, что "подарком" оказался гранатомёт.

Шеф польской полиции Шимчик: Украинцы подарили боевые гранатомёты вместо использованных

Шеф польской полиции Шимчик: Украинцы подарили боевые гранатомёты вместо использованных

Андрей Бражников

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