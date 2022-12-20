Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, как правильно следует вытаскивать автомобиль, застрявший в снегу. По его словам, в первую очередь ошибки допускаются при выборе троса, а также в технике безопасности.

Например, многие используют обычный ленточный трос, плетение нитей которого подходит только для буксировки в спокойных режимах, а для того, чтобы вытащить авто из снега, нужен рывковый. Благодаря ему рывок получается мягким, без ударных нагрузок, в то время как с обычным могут повредиться стёкла и элементы кузова.

Кроме того, при вытягивании машины следует соблюдать правила. Во-первых, нельзя стоять в опасной близости от троса. Например, если длина верёвки составляет четыре метра, то и держаться от неё нужно как минимум на таком же расстоянии. Кроме того, на трос нужно повесить "гаситель", благодаря которому трос в случае разрыва упадёт вниз, а не отлетит в сторону.

"Часто водители растягивают трос и начинают буксовать, не развивая достаточное усилие. Поэтому важно потихоньку раскачивать машину — первый рывок должен быть мягким, чтобы автомобиль отлип от снега, после чего нужно постепенно наращивать амплитуду рывков. Так застрявшая машина начнёт прокатывать колёсами колею", — приводит его слова "Газета.ru".

Также для эвакуации лучше иметь при себе такелажную скобу (шакл) для надёжной фиксации троса. При этом крепёжные элементы не нужно заворачивать до упора, чтобы всегда можно было расклинить. Кстати, чтобы автомобилю было проще выбираться, можно прокопать снег вокруг него. В самых критических ситуациях можно вспомнить про домкрат, чтобы машина отлипла от снега. Однако при длительной буксировке надо следить, чтобы колёса не буксовали, а катились, иначе создаётся сопротивление буксировщику.