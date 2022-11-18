Шесть зимних советов для водителей, которые помогут избежать неприятностей Зима для автомобилистов чревата различными поломками или опасными ситуациями. Лайф собрал подборку рекомендаций для водителей, которые помогут избежать неприятностей зимой. 18 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / МЧС России

Ещё в конце октября представители Центра организации дорожного движения посоветовали московским автомобилистам сменить летнюю резину и заполнить баки незамерзайкой. Эти и другие рекомендации касаются и других регионов. Также есть несколько распространённых ошибок, которые часто допускают неопытные водители.

Какая температура должна быть в двигателе

Любой автомобильный двигатель имеет рабочую температуру. В среднем это от 70 до 105 °С. Для бензиновых моторов она составляет примерно 90 °С, для дизельных чуть ниже — 70–80 °С. Прогрев позволяет вывести масло на рабочую температуру. Холодное моторное масло слишком густое и не может проникнуть во все части двигателя, что чревато их преждевременным износом. С таким отношением к автомобилю капитальный и затратный ремонт наступит раньше. Если ездить на непрогретом автомобиле зимой, поломка может случиться в любой момент. Если не прогреть двигатель, также может сесть аккумулятор, тогда придётся вызывать эвакуатор.

Когда нужно менять резину на зимнюю

Делать это нужно раньше. Эксперты рекомендуют "переобуваться", когда температура воздуха доходит до плюс пяти-семи градусов. В таких условиях летняя резина теряет свои свойства, проблемы могут возникать даже на сухом асфальте. К тому же в последнее время дорожные полотна обрабатывают специальными шампунями, которые смывают грязь, чтобы потом реагенты для растапливания льда лучше легли на асфальт. Из-за этого дорога становится очень скользкой, а на летней резине можно просто "улететь".

Как чистить машину от снега

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Одна из частых проблем автомобилиста зимой — погребённый под снегом кузов. Многие стремятся поскорее её решить с помощью скребка от наледи и жёсткой щётки. Мало кто думает о последствиях, особенно если, к примеру, опаздывает на работу. Однако в таком случае на кузове могут образоваться микротрещины, которые со временем разрастутся и не только испортят внешний вид, но и станут причиной образования очагов коррозии. Если использовать щётку, то лучше с мягким ворсом. И чистить нужно в одном направлении, не налегая на щётку слишком сильно. Некоторые автомобилисты рекомендуют при чистке снега воспользоваться переносной воздуходувкой на аккумуляторе. Но это вопрос дискуссионный, ведь воздуходувка эффективна в основном при чистке лёгкого, неслежавшегося снега.

Штрафы не только от ГИБДД

Высокая скорость сильно увеличивает длину тормозного пути. Уже при повышении скорости с 20 до 60 километров в час тормозной путь оказывается длиннее в девять раз. При скорости 90 километров в час остановить автомобиль получится только через 90–100 метров после того, как водитель нажал на тормоз. Помимо того что частые превышения всякий раз будут заканчиваться штрафами, можно просто улететь в кювет или врезаться в другой автомобиль, не рассчитав скорость и не приняв во внимание специфику дороги.

Как правильно ездить на автомате и механике

Дистанция между автомобилями в зимний период должна быть примерно в два раза больше, чем летом. Тогда больше вероятности затормозить безопасно в случае чего. Необязательно ехать медленно, важно ориентироваться на скорость потока и отдавать себе отчёт в том, что экстренное торможение на скользкой трассе займёт на три-пять секунд больше, чем обычно. Этих секунд достаточно для того, чтобы случилась авария. При этом между АКПП (или вариатором) и механической КПП зимой ощущается разница: автомат тормозит медленнее, но увереннее, а механика позволяет управлять остановкой самостоятельно, но требует дополнительного внимания и отвлекает водителя от движения.

Как правильно парковаться

Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

Не лучшая идея — парковаться рядом с домом, особенно если у него скошенные крыши. В принципе, любой многоэтажный многоквартирный (да и частный) дом представляет угрозу для автомобиля зимой (и для владельца тоже).

Дело не только в том, что автомобиль подвергнется бомбардировке сосулек в момент оттепели. Зимой коммунальщики периодически чистят крыши домов от снега и наледи, и никому не понравится, если его автомобиль окажется погребён под толщами снега. К тому же велика вероятность повреждения кузова и стёкол летящими кусками льда и слежавшегося снега. Важно отметить, что парковаться вообще лучше на специально отведённых для этого площадках в любое время года.

Фото © ТАСС / Михальченко Николай Сколько ошибок из этого списка допускаете вы? 0 Одну-две Половину Все

Авторы Сергей Андреев