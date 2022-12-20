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20 декабря, 13:37

"Берём ножницы и...": Общественники призвали родителей избавляться от игрушек Хаги Ваги

Движение "Зов народа" запустило челлендж с уничтожением Хаги Ваги из-за токсичности игрушек

Общественное движение "Зов народа" запустило в Сети челлендж #stopхаггивагги с требованием запретить скандальные игрушки Хаги Ваги. Так, председатель органа Сергей Зайцев сегодня буквально разорвал на части токсичную игрушку и призвал всех россиян поступить так же.

Председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев. Видео © LIFE

Зайцев напомнил о том, что общественники ранее уже обращались в различные ведомства с просьбой признать популярные игрушки вредными для здоровья и психики детей. По его словам, многие детские сады и школы по поручению местных властей уже следят за тем, чтобы этих героев в учреждениях не было. Сегодня "Роскачеством" Хаги Ваги были официально признаны токсичными, продолжил он.

"Как выяснилось, 90% этих игрушек содержат фенол, который детей погружает в сонливость и вызывает головокружение. Мы решили запустить челлендж, чтобы избавиться от этих игрушек уже окончательно. Мы предлагаем многим родителям и всем неравнодушным присоединиться к нашей акции: берём ножницы и избавляемся от этих токсичных игрушек", — призвал активист и разорвал вредную игрушку на куски.

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Напомним, сегодня в "Роскачестве" заявили об опасности популярных среди детей игрушек Хаги Ваги. Так, специалисты организации провели исследования и обнаружили токсичное вещество — фенол — практически во всех образцах. Он быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Попадая в организм, он разрушает иммунную и нервную системы, а при длительном использовании может привести к поражению почек.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова

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