"Берём ножницы и...": Общественники призвали родителей избавляться от игрушек Хаги Ваги

Общественное движение "Зов народа" запустило в Сети челлендж #stopхаггивагги с требованием запретить скандальные игрушки Хаги Ваги. Так, председатель органа Сергей Зайцев сегодня буквально разорвал на части токсичную игрушку и призвал всех россиян поступить так же.

Председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев. Видео © LIFE

Зайцев напомнил о том, что общественники ранее уже обращались в различные ведомства с просьбой признать популярные игрушки вредными для здоровья и психики детей. По его словам, многие детские сады и школы по поручению местных властей уже следят за тем, чтобы этих героев в учреждениях не было. Сегодня "Роскачеством" Хаги Ваги были официально признаны токсичными, продолжил он.

"Как выяснилось, 90% этих игрушек содержат фенол, который детей погружает в сонливость и вызывает головокружение. Мы решили запустить челлендж, чтобы избавиться от этих игрушек уже окончательно. Мы предлагаем многим родителям и всем неравнодушным присоединиться к нашей акции: берём ножницы и избавляемся от этих токсичных игрушек", — призвал активист и разорвал вредную игрушку на куски.