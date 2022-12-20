Поражает нервную систему и почки: В составе игрушек Хаги Ваги выявили токсичный фенол

В "Роскачестве" заявили об опасности популярных среди детей игрушек Хаги Ваги. Так, специалисты организации провели исследования и обнаружили токсичное вещество — фенол — практически во всех образцах.

Для исследований были использованы игрушки 18 торговых марок, которые купили на различных площадках. В частности, их приобрели в "Детском мире", на популярных маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, а также в магазинах "Лента", "Азбука детства" и других.

Специалисты изучили игрушки по 59 показателям. В частности, их проверили на токсичность, вредные вещества, наличие инородных опасных предметов, раздражающее действие, микробиологию и качество. К сожалению, практически по всем показателям результаты оказались неутешительными: каждая вещь была сделана с нарушениями.

"Индекс токсичности — это один из гигиенических показателей. Этот показатель в водной среде должен составлять от 70% до 120% включительно. Но у Хаги Ваги обнаружено несоответствие по этому параметру: индекс превышал 150%", — указали исследователи.

В "Роскачестве" предупредили, что при игре с ним у малыша могут появиться аллергическая реакция и даже произойти отравление. Более того, в 89% изученных игрушек было выявлено химическое вещество фенол. Он быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Попадая в организм, он разрушает иммунную и нервную системы, а при длительном использовании может привести к поражению почек.

"Фенол — это вещество второго класса опасности, то есть высокоопасное (первый класс — яды). Попадая на кожу, уже через несколько минут начинает действовать на ткани головного мозга. При регулярном контакте с такой игрушкой ребёнок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения", — предупредили в организации и указали, что даже стирка не спасёт от этого вещества.

В "Роскачестве" объяснили, что из-за высокой популярности этих героев российский рынок заполнили некачественные товары непроверенных производителей. Однако после данной проверки реакция продавцов была оперативной. Например, маркетплейсы Ozon и Wildberries сразу сняли товары с продажи. Кроме того, заблокировал поставки и "Детский мир", пока поставщик не даст сертификат о безопасности.