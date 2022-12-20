Ещё один рэпер заявил о планах баллотироваться в президенты США
Рэпер Афромен заявил о намерении баллотироваться на пост президент США
Американский рэпер Афромен (Джозеф Эдгар Форман) заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США. Как пишет TMZ, о своём решении он объявил на концерте в городе Поплар Блафф, штат Миссури. Позднее музыкант подтвердил намерения в социальных сетях.
При этом известна даже его примерная предвыборная программа. Он не указал свои взгляды на внешнюю или внутреннюю политику США, однако ясно обозначил, что легализует марихуану во всех американских штатах. Фанаты полностью поддержали его начинания.
При этом Афромен пока не подал официальной заявки. Как пишет издание, на выборах он собирается выступить как независимый кандидат.
Лайф писал об ещё одном американском рэпере, решившим стать кандидатом в президенты. В ноябре о таком желании заявил Канье Уэст. Он также пытался избраться на выборах 2020 года, однако, опоздав с подачей документов, набрал всего 60 тысяч голосов.
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