Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области, есть разрушения
Губернатор Брянской области сообщил о разрушениях на РЭС в результате атаки беспилотника
Разрушения на РЭС в Брянской области после атаки беспилотника. Обложка © LIFE
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника в Трубчевском районе региона. В результате удара повреждения получило административное здание, а также автомобиль. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Лайфа.
"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы", — написал он в телеграм-канале.
Предположительно, обломки беспилотника на месте удара по территории РЭС в Брянской области. Обложка © LIFE
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле ВСУ. Тогда украинские военные открыли огонь по Суземскому району, в результате чего было частично нарушено электроснабжение. В результате атаки никто не пострадал.