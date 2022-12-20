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20 декабря, 13:54
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Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области, есть разрушения

Губернатор Брянской области сообщил о разрушениях на РЭС в результате атаки беспилотника

<p>Разрушения на РЭС в Брянской области после атаки беспилотника. Обложка © LIFE</p>

Разрушения на РЭС в Брянской области после атаки беспилотника. Обложка © LIFE

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника в Трубчевском районе региона. В результате удара повреждения получило административное здание, а также автомобиль. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Лайфа.

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы", — написал он в телеграм-канале.

Предположительно, обломки беспилотника на месте удара по территории РЭС в Брянской области. Обложка © LIFE

Предположительно, обломки беспилотника на месте удара по территории РЭС в Брянской области. Обложка © LIFE

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле ВСУ. Тогда украинские военные открыли огонь по Суземскому району, в результате чего было частично нарушено электроснабжение. В результате атаки никто не пострадал.

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Оксана Попова

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