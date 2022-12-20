Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области, есть разрушения

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника в Трубчевском районе региона. В результате удара повреждения получило административное здание, а также автомобиль. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Лайфа.

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы", — написал он в телеграм-канале.

Предположительно, обломки беспилотника на месте удара по территории РЭС в Брянской области. Обложка © LIFE