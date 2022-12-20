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20 декабря, 14:14

В Якутии собака привела спасателей к хозяину-рыбаку, не дав ему умереть на льду

В Якутии собака помогла спасателям найти своего пострадавшего хозяина

В Якутии собака спасла хозяина, указав до него путь службе спасения. Сообщается, что 19 декабря на пульт спасателям поступило сообщение о бегающем на берегу реки Колыма и запряжённом в нарты животном. Сотрудники сразу завели снегоход и отправились на место происшествия, где помимо собаки ими было найдено рыболовное снаряжение.

  • Спасение пострадавшего рыбака в Якутии. Фото © VK / ГБУ РС(Я)
    Спасение пострадавшего рыбака в Якутии. Фото © VK / ГБУ РС(Я)
  • Спасение пострадавшего рыбака в Якутии. Фото © VK / ГБУ РС(Я)
    Спасение пострадавшего рыбака в Якутии. Фото © VK / ГБУ РС(Я)
  • Спасение пострадавшего рыбака в Якутии. Фото © VK / ГБУ РС(Я)
    Спасение пострадавшего рыбака в Якутии. Фото © VK / ГБУ РС(Я)

Спасение пострадавшего рыбака в Якутии. Фото © VK / ГБУ РС(Я)

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"Было принято решение идти по следам собаки. В результате в 400 метрах от берега был обнаружен пострадавший мужчина", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ГБУ РС(Я).

Найденного рыбака эвакуировали на берег и передали врачам. Предполагаемая причина случившегося — травма при попытке сделать лунку. Также у него были выявлены признаки инсульта.

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Лайф писал о похожем случае в Китае, где собака, хозяину которой стало плохо, привлекла внимание его соседей лаем. На время лечения мужчины животное было отправлено в приют, где умерло от тоски по нему, отказавшись от воды и еды.

Обложка ©

VK / ГБУ РС(Я)

Матвей Шандрыголов

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