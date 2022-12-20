В Якутии собака привела спасателей к хозяину-рыбаку, не дав ему умереть на льду

В Якутии собака спасла хозяина, указав до него путь службе спасения. Сообщается, что 19 декабря на пульт спасателям поступило сообщение о бегающем на берегу реки Колыма и запряжённом в нарты животном. Сотрудники сразу завели снегоход и отправились на место происшествия, где помимо собаки ими было найдено рыболовное снаряжение.







"Было принято решение идти по следам собаки. В результате в 400 метрах от берега был обнаружен пострадавший мужчина", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ГБУ РС(Я).

Найденного рыбака эвакуировали на берег и передали врачам. Предполагаемая причина случившегося — травма при попытке сделать лунку. Также у него были выявлены признаки инсульта.