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20 декабря, 14:01

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке студенческих спортклубов

В России при институтах могут появиться студенческие спортклубы не "для галочки", а со всеми необходимыми условиями и оборудованием для занятий. "Единая Россия" внесла в Госдуму соответствующий законопроект, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать такие клубы к 2024 году.

"Сейчас такой клуб можно создать "формально", без выделения ставок и финансирования, чем некоторые руководители, конечно, пользуются. Если наша инициатива будет поддержана, этот изъян в законодательстве будет устранён. Студенты будут иметь достойные условия для своего развития, спортклубов "для галочки" больше не будет", сказал председатель Комитета ГД РФ по молодёжной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелёв.

Основные изменения коснутся организационно-правовых форм таких учреждений, пояснил он. Сейчас закон предусматривает возможность создания спортклубов как в виде общественных объединений, так и в виде структурных подразделений образовательных организаций. При этом второй вид клубов имеет гораздо более широкие возможности для кадрового, финансового и материально-технического обеспечения своей работы. Поэтому создаваться будут именно они.

Также, согласно поправкам, следует максимально привлекать студентов к участию в решении данных вопросов и управлению в клубах. Авторы документа напомнили, что тема физической подготовки молодёжи является актуальной и нужно приложить все усилия для поддержки спорта среди студентов. Инициатива уже обсуждалась на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике в июне этого года. Она была поддержана представителями Российского студенческого спортивного союза и другими ведомствами.

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ТАСС / Илья Питалев

Татьяна Миссуми

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