"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке студенческих спортклубов

В России при институтах могут появиться студенческие спортклубы не "для галочки", а со всеми необходимыми условиями и оборудованием для занятий. "Единая Россия" внесла в Госдуму соответствующий законопроект, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать такие клубы к 2024 году.

"Сейчас такой клуб можно создать "формально", без выделения ставок и финансирования, чем некоторые руководители, конечно, пользуются. Если наша инициатива будет поддержана, этот изъян в законодательстве будет устранён. Студенты будут иметь достойные условия для своего развития, спортклубов "для галочки" больше не будет", — сказал председатель Комитета ГД РФ по молодёжной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелёв.

Основные изменения коснутся организационно-правовых форм таких учреждений, пояснил он. Сейчас закон предусматривает возможность создания спортклубов как в виде общественных объединений, так и в виде структурных подразделений образовательных организаций. При этом второй вид клубов имеет гораздо более широкие возможности для кадрового, финансового и материально-технического обеспечения своей работы. Поэтому создаваться будут именно они.

Также, согласно поправкам, следует максимально привлекать студентов к участию в решении данных вопросов и управлению в клубах. Авторы документа напомнили, что тема физической подготовки молодёжи является актуальной и нужно приложить все усилия для поддержки спорта среди студентов. Инициатива уже обсуждалась на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике в июне этого года. Она была поддержана представителями Российского студенческого спортивного союза и другими ведомствами.